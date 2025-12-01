'एसआईआर का विरोध बंद करें वरना...', सांसद मनोज तिवारी ने SIR को लेकर की तीखी टिप्पणी

जागरण संवाददाता, संभल। श्री कल्कि महोत्सव में पहुंचे सांसद मनोज तिवारी ने एसआइआर को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि एसआइआर का विरोध करने वाले राजनीतिक दल अपने रवैये में बदलाव लाएं, अन्यथा जनता उन्हें जवाब दे देगी। सोमवार को कल्कि धाम में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सांसद ने आचार्य प्रमोद कृष्णम और जगद्गुरु रामभद्राचार्य के प्रति आभार जताते हुए कहा कि कल्कि धाम की महत्ता और कथा का आध्यात्मिक वातावरण अद्भुत है। उन्होंने बताया कि संसद सत्र के कारण उन्हें जल्द वापस लौटना पड़ा।

असम में नए कानून पर तिवारी ने कहा कि हर राज्य को सीमित अधिकारों के तहत अपने हिसाब से कानून बनाने का हक है और सभी राज्य अपने-अपने दायरे में काम कर रहे हैं। एसआइआर को लेकर हो रहे विरोध पर उन्होंने कहा कि कानून, चुनाव आयोग और एसआइआर को न मानने वाली मानसिकता कुत्ते के डाग से अधिक खतरनाक है।