दुष्कर्म का झूठा नाटक: युवतियां गिरफ्तार, नखासा पुलिस की जांच में सच्चाई आई सामने

संवाद सहयोगी, जागरण, संभल। नखासा थाना क्षेत्र में दो युवतियों ने एक युवक पर मुकदमे में फैसले का दवाब बनाने के लिए दुष्कर्म का झूठा नाटक रच दिया और प्राथमिकी दर्ज कराने थाने जा पहुंची। पुलिस ने सच्चाई जानने के लिए घटना के बिंदुओं पर जांच की तो पता चला कि दोनों युवतियां युवक को फंसाने के लिए नाटक रच रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सबूत एकत्र करने के बाद पुलिस ने दोनों युवतियों को झूठे मुकदमे में फंसाने, रुपयों की मांग करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में अभियोग पंजीकृत कर दोनों युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। नखासा थाना पुलिस ने उठाया सच्चाई से पर्दा

नखासा थाना पुलिस ने दीपा सराय के मुहल्ला हुस्ना नगर निवासी शहजाद की तहरीर पर सोमवार को कोतवाली क्षेत्र के मंडी किशनदास सराय निवासी तहाशु और नखासा थाना क्षेत्र के नरोत्तम सराय निवासी जैनब के खिलाफ मिली तहरीर के आधार पर झूठे मुकदमे में फंसाने की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया।

प्रभारी निरीक्षक संजीव बालियान ने बताया कि दोनों युवतियां लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाकर मोटी रकम ऐंठने का काम करती हैं। एक मुकदमे में फैसले का दबाव बनाने के लिए दोनों युवतियों ने दुष्कर्म का झूठा खेल रच डाला। उन्होंने बताया कि शहजाद और मोहसिन रजा के बीच एक मुकदमा चला आ रहा है। जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसी मुकदमे में फैसले का दबाव बनाने के लिए मोहसिन ने तहाशु से संपर्क साधा।