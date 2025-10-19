चंदौसी में हाईवे पर शव मिलने से सनसनी, पेट और चेहरे पर चाकू के निशान

संभल के चंदौसी में एक युवक का शव हाइवे के किनारे मिला। युवक के पेट में चाकू मारा गया था और चेहरे पर भी निशान थे। पुलिस के अनुसार, हत्या कहीं और की गई और शव को यहाँ फेंका गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।