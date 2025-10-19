Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चंदौसी में हाईवे पर शव मिलने से सनसनी, पेट और चेहरे पर चाकू के निशान

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 01:42 PM (IST)

    संभल के चंदौसी में एक युवक का शव हाइवे के किनारे मिला। युवक के पेट में चाकू मारा गया था और चेहरे पर भी निशान थे। पुलिस के अनुसार, हत्या कहीं और की गई और शव को यहाँ फेंका गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, संभल। चंदौसी से पांच किलोमीटर दूर राधास्वामी सत्संग भवन के सामने सड़क की दूसरी ओर रविवार दोपहर 11.30 एक युवक का शव पड़ा मिला। राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी पर सीओ मनोज कुमार, एएसपी कुलदीप सिंह मौके पर पहुंचे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

     

    चंदौसी में युवक की हत्या कर शव हाइवे किनारे फेंका

     

    जांच करने पर पता चला कि युवक को पेट में चाकू मारा गया है। चेहरे पर भी चाकू के निशान हैं, इसके अलावा युवक का बायां हाथ और कान झुलसा हुआ है। एएसपी का कहना कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है हत्या कहीं और कर के यहां फेंका गया है।