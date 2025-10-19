चंदौसी में हाईवे पर शव मिलने से सनसनी, पेट और चेहरे पर चाकू के निशान
संभल के चंदौसी में एक युवक का शव हाइवे के किनारे मिला। युवक के पेट में चाकू मारा गया था और चेहरे पर भी निशान थे। पुलिस के अनुसार, हत्या कहीं और की गई और शव को यहाँ फेंका गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
जागरण संवाददाता, संभल। चंदौसी से पांच किलोमीटर दूर राधास्वामी सत्संग भवन के सामने सड़क की दूसरी ओर रविवार दोपहर 11.30 एक युवक का शव पड़ा मिला। राहगीरों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। जानकारी पर सीओ मनोज कुमार, एएसपी कुलदीप सिंह मौके पर पहुंचे।
चंदौसी में युवक की हत्या कर शव हाइवे किनारे फेंका
जांच करने पर पता चला कि युवक को पेट में चाकू मारा गया है। चेहरे पर भी चाकू के निशान हैं, इसके अलावा युवक का बायां हाथ और कान झुलसा हुआ है। एएसपी का कहना कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है हत्या कहीं और कर के यहां फेंका गया है।
