'धरती से जुड़ी महिला हैं ममता बनर्जी, झुकेंगी नहीं', SP नेता इकबाल महमूद बोले- दीदी के साथ खड़ी है जनता
समाजवादी पार्टी के नेता इकबाल महमूद ने ममता बनर्जी को 'धरती से जुड़ी महिला' बताते हुए कहा कि वे झुकने वाली नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ममता बनर्जी को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त है और वे हमेशा लोगों के साथ खड़ी रहेंगी। इकबाल महमूद का यह बयान ममता बनर्जी के लिए मनोबल बढ़ाने वाला है।
संवाद सहयोगी, संभल। सपा के सदर विधायक इकबाल महमूद ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयान दिया। मियां सराय स्थित अपने आवास पर बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री, ममता बनर्जी को हराने में पूरी ताकत झोंकते हैं, लेकिन जनता आज भी दीदी के साथ खड़ी है।
रविवार को विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरती से जुड़ी और बेहद मेहनती नेता हैं। पिछली बार भी प्रधानमंत्री ने उन्हें हराने के लिए पूरी मशीनरी झोंक दी थी, लेकिन जनता ने दीदी पर भरोसा बनाए रखा।
उन्होंने कहा कि आज भी राज्यपाल, प्रधानमंत्री और गृहमंत्री मिलकर ममता सरकार को बदनाम करने में लगे हैं, लेकिन ममता बनर्जी किसी से दबने वाली नहीं हैं। कहा कि केंद्र की नीतियां जनता को बांटने और भ्रमित करने वाली हैं। प्रधानमंत्री जंगलराज का जिक्र केवल राजनीतिक लाभ के लिए करते हैं।
उन्होंने सवाल किया कि यदि बिहार में जंगलराज है तो 20 साल से वहां किसकी सरकार है? क्या दो दशक तक भी हालात नहीं सुधरे? उन्होंने नीतीश कुमार पर भी तंज कसते हुए कहा कि जब वह खुद 20 साल से सत्ता में बने हुए हैं तो फिर 15 साल को जंगलराज कैसे बता रहे हैं?
सपा विधायक ने कहा कि कांग्रेस के समय देश का निर्माण हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने देश की नींव मजबूत की थी। आज की सरकार केवल अपना नाम आगे करने में लगी है और देश की संपत्तियां बेचने की नीति अपना चुकी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार को सब कुछ कमाया हुआ मिला है, इसलिए इनका काम सिर्फ बेचो और खाओ रह गया है। प्रधानमंत्री के हाल के बयानों को उन्होंने उकसाने और माहौल बिगाड़ने वाला बताया।
कहा कि देश के नागरिक अब सब समझते हैं और बयानबाजी से भ्रमित नहीं होंगे। कहा कि विपक्ष और जनता मिलकर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और देश में भाईचारा बनाए रखेंगे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।