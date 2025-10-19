पागल कुत्ते ने रेलवे स्टेशन के पास 2 घंटे तक मचाया आतंक, इतने लोगों को काटकर किया घायल

जागरण संवाददाता, चंदौसी। नगर के रेलवे स्टेशन परिसर में रविवार दोपहर एक पागल कुत्ते ने घूम-घूमकर आठ लोगों को काट लिया। कुत्ते ने सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक परिसर में अलग-अलग जगहों पर लोगों पर हमला किया। हमले के बाद सभी रैबीज़ का टीका लगवाने के लिए सीएचसी पहुंचे।