    पागल कुत्ते ने रेलवे स्टेशन के पास 2 घंटे तक मचाया आतंक, इतने लोगों को काटकर किया घायल

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 06:40 PM (IST)

    रविवार दोपहर नगर के रेलवे स्टेशन परिसर में एक पागल कुत्ते ने 10 बजे से 12 बजे तक घूमकर आठ लोगों को काट लिया। हमले के बाद सभी प्रभावित लोग रैबीज़ का टीका लगवाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) पहुंचे।  

    जागरण संवाददाता, चंदौसी। नगर के रेलवे स्टेशन परिसर में रविवार दोपहर एक पागल कुत्ते ने घूम-घूमकर आठ लोगों को काट लिया। कुत्ते ने सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक परिसर में अलग-अलग जगहों पर लोगों पर हमला किया। हमले के बाद सभी रैबीज़ का टीका लगवाने के लिए सीएचसी पहुंचे।

    रविवार सुबह इसरार अहमद निवासी जाराई गेट किसी काम से रेलवे स्टेशन आए थे। तभी अचानक एक कुत्ता आ गया और उन पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से लोगों ने कुत्ते को दूर भगाया, लेकिन उनके पैर में कुत्ते के दांत लग गए।