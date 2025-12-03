Link Express Train: तीन दिन देहरादून नहीं जाएगी लिंक एक्सप्रेस, लक्सर जंक्शन से ही होगा संचालन

जागरण संवाददाता, चंदौसी। देहरादून जंक्शन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के चलते सूबेदारगंज से देहरादून जाने वाली लिंक एक्सप्रेस का संचालन तीन दिनों तक आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। सात, आठ और नौ दिसंबर को लिंक एक्सप्रेस (14113) देहरादून न जाकर लक्सर जंक्शन पर ही टर्मिनेट होगी।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसकी जानकारी पहले ही सार्वजनिक कर दी है। स्टेशन अधीक्षक राजू कुमार ने बताया कि लिंक एक्सप्रेस का लक्सर जंक्शन पहुंचने का निर्धारित समय सुबह 10:19 बजे है। यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के कारण तीनों दिन ट्रेन यहीं से आगे नहीं जाएगी। इसी अवधि में यह ट्रेन लक्सर से ही वापसी यात्रा आरंभ करेगी।