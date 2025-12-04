बरेली से चलने वाली दो ट्रेनों में लगाए जाएंगे LHB कोच, मुरादाबाद मंडल में बदलाव की तैयारी शुरू

जागरण संवाददाता, चंदौसी। लोकमान्य तिलक टर्मिनल और इंदौर जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर। अब बरेली–लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस और बरेली–इंदौर एक्सप्रेस में पुराने आइसीएफ कोचों की जगह आधुनिक और सुरक्षित एलएचबी कोच लगाए जाएंगे। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर मुरादाबाद मंडल में इस बदलाव की तैयारी शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

स्टेशन अधीक्षक राजू कुमार ने बताया कि फरवरी 2026 से इन ट्रेनों में एलएचबी कोचों का संचालन शुरू हो जाएगा। बरेली–लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस 14 फरवरी को बरेली से और 16 फरवरी को लोकमान्य तिलक टर्मिनस (एलटीटी) से एलएचबी रेक के साथ चलेगी। वहीं बरेली–इंदौर एक्सप्रेस 18 फरवरी को बरेली से और 19 फरवरी को इंदौर से एलएचबी कोचों के साथ अपनी यात्रा शुरू करेगी। एलएचबी कोचों को रेलवे सबसे सुरक्षित माना जाता है।

ये तेज रफ्तार में भी ज्यादा नहीं झटके देते और किसी दुर्घटना की स्थिति में इनके पलटने की संभावना बेहद कम होती है। इससे यात्रियों की सुरक्षा बढ़ती है और सफर भी ज्यादा आरामदायक हो जाता है। नई रेक में कुल 17 एलएचबी कोच होंगे, जिनमें आधुनिक सुविधाओं से युक्त कई कोच शामिल किए जा रहे हैं।





यह है दोनों कोचों में अंतर आइसीएफ और एलएचबी कोचों में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं, जिनकी वजह से रेलवे अब नई तकनीक वाले एलएचबी कोचों को तेजी से अपना रहा है। आइसीएफ कोच पुराने माडल हैं, जिनमें तेज रफ्तार पर ज्यादा झटके लगते हैं और दुर्घटना की स्थिति में इनके एक-दूसरे पर चढ़ जाने की संभावना रहती है।