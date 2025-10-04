यूपी में कार से उतरकर फिल्मी अंदाज में पीटने लगे हमलावर, लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया; मगर ये थी वजह

रजपुरा में जमीन के प्लाट की बिक्री को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। मारपीट में छह लोग घायल हुए जिनमें दो गंभीर हैं। आरोप है कि कुछ युवकों ने लोहार की दुकान पर हमला किया। स्थानीय लोगों ने बीचबचाव किया जिसमें दूसरे पक्ष के लोग भी घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश जारी है।

संवाद सूत्र, रजपुरा। कस्बा रजपुरा में जमीन के एक प्लाट की बिक्री में हिस्सेदारी को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। देखते ही देखते मौके पर अफरा-तफरी मच गई और दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे। संघर्ष में दोनों पक्षों के छह लोग घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।

आरोप है कि शनिवार की सुबह 10 बजे के करीब एक कार में सवार होकर 5-6 युवक लोहार की दुकान पर पहुंचे। वहां मौजूद जाकिर हुसैन और उसके भाई साबिर पर युवकों ने सरिया व डंडों से अचानक हमला बोल दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावर कार से उतरते ही फिल्मी अंदाज में पिटाई करने लगे।

आसपास के लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ही दोनों भाई लहूलुहान होकर गिर पड़े। हमले की जानकारी पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बीचबचाव की कोशिश की, लेकिन इस दौरान दूसरे पक्ष के फईम, निसार और तहसीम भी घायल हो गए।

हमले के बाद आरोपित कार में सवार होकर फरार हो गए। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना पर थाना प्रभारी निशान्त राठी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रजपुरा भिजवाया।