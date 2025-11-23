कश्मीरी मजदूरों और सुरक्षा गार्डों का सत्यापन अभियान, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अलर्ट मोड़ पर संभल पुलिस
दिल्ली में हुए धमाके के बाद कश्मीरी कनेक्शन सामने आने पर संभल में खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। जनपद की फैक्ट्रियों में काम कर रहे कश्मीरी मजदूरों और गार्डों का सत्यापन किया गया। चिमियावली की मीट फैक्ट्रियों और रजपुरा की चीनी मिल में कार्यरत 73 कश्मीरी सुरक्षा गार्डों की जांच की गई। खुफिया विभाग ने सभी कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच की और रिकॉर्ड अपडेट किया।
जागरण संवाददाता, संभल। दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीर कनेक्शन उजागर होने के बाद जनपद में खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। संभल की फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे कश्मीरी मजदूरों और सुरक्षा गार्डों का सत्यापन अभियान चलाया गया।
मीट फैक्ट्रियों समेत अन्य कारखानों में काम कर रहे कश्मीरी मजदूरों व गार्डों का सत्यापन
सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर शून्य सहनशीलता के साथ कार्रवाई में जुटी हैं। सुरक्षा एजेंसियों की नजर इन सभी कश्मीरियों पर है। संभल के गांव चिमियावली स्थित दो मीट फैक्ट्रियों और रजपुरा की डीएसएम चीनी मिल में 73 कश्मीरी सुरक्षा गार्ड व मजदूर हैं। जबकि हयातनगर स्थित एक मस्जिद में एक कश्मीरी इमाम है।
सूत्रों के अनुसार फैक्ट्रियों में काम करने वाले अधिकांश लोग कश्मीर के पुंछ और राजोरी जिले से हैं। खुफिया तंत्र ने हर कर्मी से पूछताछ करने के बाद उनके दस्तावेजों की जांच की है। उनके मोबाइल नम्बर, स्थायी पते पहचान पत्रों का रिकॉर्ड भी अपडेट किया है।
