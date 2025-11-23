कश्मीरी मजदूरों और सुरक्षा गार्डों का सत्यापन अभियान, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अलर्ट मोड़ पर संभल पुलिस

जागरण संवाददाता, संभल। दिल्ली ब्लास्ट में कश्मीर कनेक्शन उजागर होने के बाद जनपद में खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। संभल की फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे कश्मीरी मजदूरों और सुरक्षा गार्डों का सत्यापन अभियान चलाया गया।

मीट फैक्ट्रियों समेत अन्य कारखानों में काम कर रहे कश्मीरी मजदूरों व गार्डों का सत्यापन सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर शून्य सहनशीलता के साथ कार्रवाई में जुटी हैं। सुरक्षा एजेंसियों की नजर इन सभी कश्मीरियों पर है। संभल के गांव चिमियावली स्थित दो मीट फैक्ट्रियों और रजपुरा की डीएसएम चीनी मिल में 73 कश्मीरी सुरक्षा गार्ड व मजदूर हैं। जबकि हयातनगर स्थित एक मस्जिद में एक कश्मीरी इमाम है।