जागरण संवाददाता, संभल। जावेद हबीब उसके बेटे ओनस और संभल के ही मुहल्ला नई सराय निवासी सैफुल खिलाफ पुलिस ने रायसत्ती थाने में 32 प्राथमिकी दर्ज हैं। तीनों के खिलाफ पुलिस पहले ही लुकआउट नोटिस जारी कर चुकी है, ताकि वह विदेश न भाग सकें।

बीते 15 अक्टूबर को रायसत्ती थाना पुलिस की टीम जावेद हबीब के दिल्ली में फ्रेंड्स कालोनी स्थित आवास पर पहुंची थी, जहां से दोनों पिता पुत्र पहले ही निकल चुके थे। जिसमें पता चला कि पूरा परिवार मुम्बई में है। इसके बाद पुलिस ने मुम्बई जाने की तैयारी में थी, तब ही जावेद हबीब के अधिवक्ता की ओर से एक निवेशक को रकम वापसी कर दी गई।