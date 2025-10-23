Language
    इन लोगों को पैसे दे रहा है हेयर स्टाइलिश जावेद हबीब, एक को दिए 100000

    By Shiv Narayan Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:20 PM (IST)

    एफएलसी कंपनी के माध्यम से निवेश के नाम पर हुई धोखाधड़ी के मामले में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने पैसे लौटाने शुरू कर दिए हैं। पहली शिकायत दर्ज कराने वाले मोहम्मद हिलाल को दिल्ली बुलाकर एक लाख रुपये वापस किए गए। पुलिस ने जावेद हबीब और उनके बेटे को भी आरोपी बनाया था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। एसपी संभल ने इसे गंभीर आर्थिक अपराध बताया है।

    संवाद सहयोगी, बहजोई। एफएलसी कंपनी के जरिये निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में आरोपित हेयर स्टाइलिश जावेद हबीब ने अब रकम लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब तक 32 रिपोर्ट और 47 शिकायतों के बीच यह पहला मामला सामने आया है जिसमें जावेद हबीब ने किसी निवेशक को रकम लौटाई है। उसमें सबसे पहले शिकायत दर्ज कराने वाले मोहम्मद हिलाल को दिल्ली बुलाकर एक लाख रुपये वापस किए। इस मामले में 5 करोड़ से अधिक की ठगी बताई जा रही है।

    विदित रहे कि थाना रायसत्ती के मोहल्ला मंडी किशन दास सराय के मोहम्मद हिलाल और अन्य चार लोगों के द्वारा 16 जून को पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक शिकायत की गई थी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके द्वारा नई सराय के रहने वाले सैफुल के कहने पर एफएलसी कंपनी में रकम को छह गुना करने के बहाने निवेश किया था, जिसमें 4.50 लाख रुपये उनके द्वारा अपने मित्रों के साथ लेकर जमा किए गए थे।

    बाद में कंपनी बंद हो गई और उसके बाद उनकी रकम वापस नहीं की गई थी। इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने को संभल के सीओ और आईपीएस आलोक भाटी से जांच कराई थी और जांच में कंपनी को लोगों की रकम जमा करने के बाद वापस नहीं करने का दोषी पाया था और इसमें तीन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए संस्तुति की गई थी जिसके बाद 29 सितंबर को रायसत्ती पुलिस ने कंपनी की ओर से लोगों को जोड़ने वाले नई सराय के सैफुल के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी

    हालांकि पुलिस ने बाद में सैफुल के साथ-साथ कंपनी के मालिक हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उसके बेटा अनौश को आरोपित बनाया था। पुलिस ने दिल्ली स्थित उनके घर और कंपनी के दफ्तर की तलाशी के लिए सर्च वारंट लिया था और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए थे।

    पहली रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस के समक्ष बाद को 11 लोग और आए उनकी शिकायत को पहले ही मामले में शामिल किया गया और उसके बाद एक के बाद एक लगातार कई रिपोर्ट दर्ज की गई और रिपोर्ट की संख्या बढ़कर 32 हो गई और इसमें कुल 47 लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी।

    इसके बाद विवेचक के द्वारा जावेद हबीब के घर जाकर नोटिस को तमिल कराया गया और उनका पक्ष रखने के लिए कहा गया जावेद हबीब और उनका बेटा स्वयं तो पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुई लेकिन इस कार्रवाई के बाद जावेद हबीब के अधिवक्ता पवन कुमार ने विवेचक पवित्र परमार के समक्ष उपस्थित होकर कहा था कि उन्हें कुछ समय दिया जाए ताकि सभी निवेशकों की रकम वापस की जा सके। इसके बाद अब यह पहला मामला सामने आया है जिसमें किसी निवेशक मुहम्मद हिलाल को एक लाख रुपये की रकम लौटाई गई है।

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, जावेद हबीब की ओर से रकम लौटाने की यह प्रक्रिया आगे और भी लोगों तक बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है कि लौटाई गई रकम किस माध्यम से दी गई और क्या यह कंपनी की ओर से की गई आधिकारिक वापसी मानी जा सकती है या व्यक्तिगत स्तर पर किया गया समझौता है। जांच अधिकारी का कहना है कि विवेचना आगे बढ़ रही है और जिन निवेशकों ने शिकायत की है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

    एफएलसी कंपनी से जुड़ा मामला गंभीर आर्थिक अपराध से संबंधित है। अब तक जितनी भीशिकायतें आईं उसके आधार पर पुलिस के द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई और विवेचनाप्रचलित है। पुलिस सभी शिकायतकर्ताओं के बयान दर्ज कर रही है। अभी जानकारी में आया है कि उसके द्वारा रकम को वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। -कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसपी, संभल।