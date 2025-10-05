Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    और मुश्किलों में घिरे हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब व बेटा अनौश, 26 पीड़ितों ने दर्ज कराए 11 केस

    By Shobhit Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 05 Oct 2025 01:28 PM (IST)

    संभल में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनौश हबीब के खिलाफ पुलिस ने 11 मामले दर्ज किए हैं। यह मामले 26 पीड़ितों की शिकायत पर दर्ज किए गए हैं जिसमें फोलिकल ग्लोबल व एफएलसी कंपनी के नाम पर लगभग पांच करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

    prefferd source google
    Hero Image
    हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब व बेटे के खिलाफ पांच और मामले दर्ज किए गए हैं।

    जागरण संवाददाता, संभल। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनौश हबीब के खिलाफ पुलिस की ओर से शिकंजा लगातार कसता हुआ दिख रहा है। फोलिकल ग्लोबल व एफएलसी कंपनी के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में पहले से दर्ज मुकदमों में रायसत्ती पुलिस की ओर से विवेचना की जा रही है, लेकिन अब ठगी के पांच अन्य नए मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में अब तक 11 ममाले दर्ज किए जा चुके हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस कस रही शिकंजा, 26 पीड़िताें की ओर से दर्ज कराए जा चुके हैं 11 मामले

    मालूम हो कि 29 अगस्त को रायसत्ती थाना क्षेत्र के मुहल्ला नई सराय निवासी सैफुल के खिलाफ पांच लोगों ने धोखाधड़ी करके ठगी करने की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने पहला मामला दर्ज किया था। इसमें एफएलसी कंपनी में निवेश के नाम पर करोडों रुपये की ठगी का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई थी।

    मुंबई में नोटिस कराए तामील

    पुलिस ने मामले की जांच की तो पता चला कि यह कंपनी मुंबई के प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब व उनके बेटे अनौश हबीब की थी। बाद में कंपनी के खिलाफ शिकायत करने वालों की संख्या बढ़ती गई। पुलिस ने बाद में शिकायत करने वाले 11 लोगों को भी पहली प्राथमिकी में ही शामिल कर लिया। जांच के दौरान विवेचक द्वारा मुंबई में जावेद हबीब व उनके बेटे अनौश हबीब को दर्ज मामले में नोटिस भी तामील करा दिए।

    तीन नए मामले शनिवार को आए

    पुलिस ने इस मामले में शुक्रवार को पांच अन्य लोगों की शिकायत पर तीन नए मामले दर्ज कर लिया था, लेकिन शनिवार को पांच अन्य लोगों ने पुलिस को तहरीर दी। जिसमें सलमान निवासी गांव मंडी किशनदास सराय, मुनीर आजम निवासी गली नंबर आठ, असालतपुरा थाना गलशहीद मुरादाबाद, अनस इकान निवासी कोट गर्वी संभल, मोहम्मद जुनैद गांव हसनपुर मुंजब्ता थाना हयातनगर तथा तथा सादाब अली निवासी मैन मार्केट सैदनगली अमरोहा ने तहरीर दी है।

    लोगों को लुभावने सपने दिखाते हुए कंपनी में निवेश करने को कहा

    बताया कि एफएलसी क्वाइन व फोलिकल ग्लोबल नाम की कंपनी के मेंटर और संस्थापक जावेद हबीब व उनके बेटे और कंपनी के संस्थापक अनौश हबीब ने वर्ष 2023 में एक सेमिनार में लोगों को लुभावने सपने दिखाते हुए कंपनी में निवेश करने को कहा, जहां से ज्यादा रिटर्न मिलने की बात कही गई थी। इसी का धोखा देते हुए करोड़ों रुपये की ठगी की गई थी। अब इन लोगों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पांच नए मामले दर्ज कर लिए है।

    पुलिस ने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब व उनके बेटे अनौश हबीब के खिलाफ अब तक 11 मामले दर्ज किए हैं। यह मामले 26 पीड़िताें की तहरीर पर दर्ज किए गए हैं, जिसमें करीब पांच करोड़ रुपये की ठगी की बात सामने आ रही है। मामले की जांच की जा रही है। केके विश्नाेई, एसपी संभल