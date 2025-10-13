जावेद हबीब धोखाधड़ी मामला: 32 एफआईआर और लुक आउट नोटिस के बाद पहुंचे वकील, कही ये बात

संवाद सहयोगी, जागरण, संभल। एफएलसी कंपनी में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में चर्चित हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के अधिवक्ता लखनऊ से संभल पहुंचे। साथ ही पुलिस को जावेद की ओर से स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। थानाध्यक्ष को संबंधित दस्तावेज भी दिए।

जावेद, उसके बेटे ओनस और सैफुल सहित तीन पर अब तक दर्ज हुई हैं 32 प्राथमिकी

दरअसल, एफएलसी कंपनी में निवेश के नाम पर 50 से 70 प्रतिशत मुनाफे का लालच देकर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में पुलिस ने हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे ओनस और एक अन्य व्यक्ति सैफुल के खिलाफ अब तक कुल 32 प्राथमिकी दर्ज की हैं। पुलिस जांच में अब तक करीब 5 से 7 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने जावेद हबीब और उसके परिवार के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया है।

लुक आउट नोटिस भी हुआ है जारी रविवार शाम करीब छह बजे इस प्रकरण में जावेद हबीब के अधिवक्ता पवन कुमार लखनऊ से संभल के रायसत्ती थाना पहुंचे। उन्होंने थानाध्यक्ष बोविंद्र कुमार, नई सराय चौकी प्रभारी पवित्र परमार और रायसत्ती चौकी प्रभारी दिनेश कुमार से मुलाकात की। करीब 20 मिनट पुलिस और अधिवक्ता में वार्ता चली। अधिवक्ता ने पुलिस को जावेद हबीब से संबंधित दस्तावेज दिखाए और बताया कि उनके मुवक्किल हृदय रोग से पीड़ित हैं। साथ ही हाल ही में उनके पिता का निधन हुआ है, जिसके चलते वे स्वयं उपस्थित नहीं हो सके हैं।