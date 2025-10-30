जावेद हबीब ने वकील के जरिये तीन निवेशकों को फिर लौटाई रकम, संभल के रायसत्ती थाने में दर्ज हैं 32 FIR

संवाद सहयोगी, संभल। मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब की एफएलसी कंपनी द्वारा रकम छह गुना करने के नाम पर की गई ठगी के शिकार निवेशकों को आखिरकार राहत मिलने लगी है। कंपनी की ओर से अधिवक्ता के जरिये तीन और निवेशकों को रकम लौटाने की बात सामने आई है लेकिन, इस बारे में पुलिस के अलावा न तो अधिवक्ता मुंह खोल रहे हैं और न ही पैसे लेने बारे निवेशक कुछ बता रहे हैं। अधिवक्ता ने पुलिस से भी कोई संपर्क नहीं किया है।

बता दें कि प्रसिद्ध हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की एफएलसी कंपनी पर करोड़ों रुपये की ठगी के मामले में संभल के लोगों ने शिकायत दर्ज की थी। जिसमें कंपनी ने आनलाइन और डिजिटल माध्यम से निवेशकों से निवेश कराया था और छह गुना लाभ देने का वादा किया था। तय समय बीत जाने के बाद जब रकम नहीं लौटाई गई तो निवेशक एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई से मिले थे। मामले में रायसत्ती थाने में अब तक इस मामले में 32 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं।

सबसे पहले शिकायत दर्ज कराने वाले मोहम्मद हिलाल को दो लाख रुपये का भुगतान किया गया था। इसके बाद तीन अन्य निवेशकों को भी उनकी जमा रकम लौटाई गई है। हालांकि जावेद हबीब के अधिवक्ता पवन कुमार ने बाकी निवेशकों के भी शपथ पत्र बनवा लिए हैं। उनकी रकम भी किस्तों में वापस की जाएगी। पुलिस अब प्रत्येक निवेशक की शिकायत और लौटाई गई रकम का मिलान करेगी। अब शुरुआती रकम वापसी से बाकी निवेशकों में उम्मीद जगी है कि जल्द ही सभी को उनका पैसा मिल सकेगा।