    Sambhal News: जुमे की नमाज पर जामा मस्जिद के आसपास रहा पुलिस का पहरा, सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट

    By Dilip Kumar Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:35 PM (IST)

    संभल में जुमा की नमाज के दौरान जामा मस्जिद के आसपास पुलिस की कड़ी सुरक्षा रही। पिछले साल हुए सर्वे और हिंसा को देखते हुए प्रशासन सतर्क था। शहर के संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और जवानों को आवश्यक निर्देश दिए। खुफिया निगरानी और गश्त भी की गई।

    संवाद सहयोगी, संभल। 19 नवंबर को जामा मस्जिद में हुए पहले सर्वे और 24 नवंबर को दूसरे सर्वे के विरोध में भड़की हिंसा को एक वर्ष पूरा होने वाला है। इन दोनों घटनाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए शुक्रवार को जुमा की नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में रहा। शहर के मुख्य चौराहों से लेकर मस्जिद तक सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए।

    जुमा की नमाज को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने शुक्रवार को व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की। एक वर्ष पहले 19 नवंबर को जामा मस्जिद में हुए सर्वे और 24 नवंबर को सर्वे के विरोध में भड़की हिंसा को ध्यान में रखकर पुलिस ने एहतियाती कदम उठाए।

    शहर के संवेदनशील इलाकों में आरआरएफ और पीएसी के जवानों की तैनाती सुबह से ही कर दी गई थी। जामा मस्जिद के चारों ओर पुलिस ने कड़ा सुरक्षा घेरा बना रखा था। नमाज के समय भीड़ को व्यवस्थित रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहा।

    एएसपी कुलदीप कुमार और सीओ आलोक कुमार भाटी स्वयं मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते रहे। अधिकारियों ने मस्जिद के आसपास तैनात जवानों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और लगातार सुरक्षा तंत्र को सक्रिय रखने की हिदायत दी।

    मस्जिद की ओर जाने वाले दो मार्गाें पर बेरिकेडिंग की गई थी। शहर के प्रमुख चौराहों पर भी पुलिस गश्त करती रही। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर खुफिया निगरानी बढ़ाई गई। सीसीटीवी कैमरों के जरिए हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही थी।

    इंटरनेट मीडिया पर भी पुलिस की साइबर सेल सक्रिय रही और किसी भी भड़काऊ पोस्ट या अफवाह फैलाने की कोशिश पर तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रही। अधिकारियों ने जवानों के साथ बाजार में भी पैदल गश्त कर लोगों को सुरक्षा का अहसास कराया।

    एएसपी कुलदीप कुमार ने बताया कि शहर में शांति और सौहार्द बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। नमाज के दौरान कहीं कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए सभी थानों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए थे। जुमा की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई।