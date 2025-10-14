Income Tax Raid: 27 घंटे से जारी है छापामारी, मीट प्लांट ऑनर हाजी इरफान व इकराम के सात ठिकानों पर पहुंची थी टीम
आयकर विभाग की टीम ने मीट प्लांट के मालिक के यहां 27 घंटे से छापेमारी जारी रखी है। सूत्रों के अनुसार, जांच में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिनकी पड़ताल की जा रही है। आयकर विभाग की टीम वित्तीय लेन-देन से जुड़े कागजात की गहन जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, संभल। हयात नगर थाना क्षेत्र में सराय तरीन के मोहल्ला भूड़ा निवासी मीट प्लांट स्वामी हाजी इरफान व इकराम के मीट प्लांट के साथ घर पर सोमवार सुबह करीब सात बजे आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। उनके मीट प्लांट, आवास और कर्मचारियों व परिचितों समेत करीब सात स्थानों पर विभागीय अधिकारी छापेमारी के लिए टीम के साथ पहुंचे थे। ऐसे में करीब 120 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी पीएसी जवानों के साथ कार्रवाई में शामिल रहे।
सोमवार सुबह पहुंची थी आयकर विभाग की टीम
सोमवार सुबह से जारी छापेमारी मंगलवार की सुबह 27 घंटे बाद भी जारी थी। जो टीम जहां पर छापेमारी में शामिल थी वहीं पर रात को रुकी। ऐसे में स्थानीय अधिकारियों द्वारा उनके वहां पर रुकने और खाने की व्यवस्था की गई थी। स्थानीय अधिकारियों का कहना था कि सात ठिकानों पर छापेमारी की गई है। जो सोमवार की सुबह शुरू की गई थी और मंगलवार को भी जारी थी।
यह कार्रवाई कब तक जारी रहेगी, इसके बारे में उन्होंने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया। वहीं दूसरे दिन भी टीम अधिकारियों व पीएसी जवानों को देखकर आसपास के लोगों में खलबली थी।
