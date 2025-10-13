'बंटवारे के समय न बनवाते पाकिस्तान तो...', सपा विधायक बोले- तुम करो तो पुण्य और हम करें तो पाप
संभल के विधायक इकबाल महमूद ने मुसलमानों की दुर्दशा के लिए जिन्ना को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनने के कारण आज मुसलमानों की यह हालत है। उन्होंने तालिबान के प्रति सरकार के बदलते रुख पर भी सवाल उठाए, जहाँ पहले तालिबान के बारे में बोलने पर कार्रवाई होती थी, वहीं अब उनके मंत्री का स्वागत किया जा रहा है।
जागरण संवाददाता, संभल। शहर विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि जब कोई तालिबान के बारे में कहता है तो सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करती है और अब सरकार स्वयं तालिबान के मंत्री का स्वागत कर रही है। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुम करो तो पुण्य, हम करें तो पाप। उन्होंने मुसलमानों के हालात को लेकर कहा कि यह सब जिन्ना की वजह से हो रहा है। क्योंकि बंटवारे के दौरान उन्होंने पाकिस्तान बनवाया था। अगर, पाकिस्तान नहीं बनता तो आज यह स्थिति नहीं बनती।
रविवार को शहर विधायक इकबाल महमूद ने अपने आवास पर एक चैनल से बातचीत में ग़ृहमंत्री के देश के नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देने वाली बात कहा कि हमें सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि जब देश का बंटवारा हुआ तो जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनवा दिया। वही सबसे बड़ी गलती थी।
ऐसे में आज हमारी जो हालत है वह जिन्ना की वजह से हो रही है। वह पाकिस्तान ने बनवाते तो यह हालत न हाेती। इसके साथ ही बताया कि हम तो यह कह रहे हैं। कि मुसलमान से वोट का अधिकार ही छीन लो। ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
विधायक ने कहा कि कल तक तो तालिबान को लेकर किसी ने कुछ कह दिया तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हो जाती थी और अब तालिबान के विदेश मंत्री को बुलाकर उनका सम्मान किया जा रहा है। यह तो ऐसा हुआ जैसे जैसे तुम पियो तो पुण्य और हम पिएं तो पाप।
