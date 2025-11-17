संभल में GRP के हत्थे चढ़ा अंतरजनपदीय मोबाइल चोर, 14 फोन और कैश बरामद
जीआरपी ने सोमवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अंतरजनपदीय मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 14 चोरी के मोबाइल फोन, 11 हजार रुपये नकदी और एक चाकू बरामद किया गया। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
जीआरपी थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह गश्त के दौरान प्लेटफॉर्म नंबर एक पर एक संदिग्ध युवक टहलता हुआ दिखाई दिया। तलाशी में उसके पास चोरी के मोबाइल, नकदी और चाकू मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम एहसान, निवासी ग्राम ऐचोली, थाना हयातनगर बताया है।
थाना प्रभारी के अनुसार आरोपित लंबे समय से विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को निशाना बनाता रहा है। रात में ट्रेनों में सो रहे यात्रियों के बैग और फोन चोरी कर लेता और ट्रेन धीमी होने पर आउटर के पास कूदकर फरार हो जाता था। उसके खिलाफ जीआरपी थाना क्षेत्रों में एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
