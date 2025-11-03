असमोली मिल से अकाउंट के दस्तावेज जब्त कर रात को निकली आयकर टीम, प्रबंधक बोले- साथ ले गए...

जागरण संवाददाता, असमोली। धामपुर बायो आर्गेनिक समूह की चीनी मिलों पर चल रही आयकर विभाग की छापेमारी अब खत्म हो गई है। रजपुरा मिल के बाद अब असमोली मिल से भी टीम आधी रात के बाद चली गई है। पता चला है कि टीम ने अकाउंट के दस्तावेज जब्त किए हैं और उन्हें अपने साथ भी ले गई है। हालांकि मिल के प्रबंधन इस बारे में बहुत जानकारी नहीं दे रहा है, सिर्फ टीम के जाने व दस्तावेज ले जाने की पुष्टि जरूर की है। टीम के बाद अब माहौल सामान्य हो गया है।

बता दें कि 29 अक्टूबर की सुबह करीब छह बजे 25 से 30 गाड़ियों के काफिले दोनों यूनिटों पर पहुंचा था और इनमें लगभग 60 अधिकारी मौजूद थे। सीआईएसएफ जवानों ने दोनों शुगर मिल परिसर को घेर लिया था और फिर छापेमारी के दौरान टीम दस्तावेज खंगालने का क्रम शुरू हुआ था। सभी विभागों के ऑफिस में आयकर टीम दस्तावेजों की जांच कर रही थी। टीम ने कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए थे।

टीम ने चेक किए रिकॉर्ड, फाइलों और कंप्यूटर सिस्टम रिकॉर्ड, फाइलों और कंप्यूटर सिस्टम की गहन जांच की। आयकर अधिकारी फैक्ट्री से जुड़े वित्तीय लेन-देन को बारीकी से जांच रहे थे। आयकर की टीम एक ऑफिस की जांच के बाद दूसरे ऑफिस पहुंची थी। मिल के हर ऑफिस में अफसरों की अलग-अलग टीम जाकर जांच की। कागजातों का रिकार्ड बुक से मिलान किया गया। मिल के 4 मुख्य गेट हैं, चारों गेट पर सीआईएसएफ के जवान मौजूद थे।