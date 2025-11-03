Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    असमोली मिल से अकाउंट के दस्तावेज जब्त कर रात को निकली आयकर टीम, प्रबंधक बोले- साथ ले गए...

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:52 PM (IST)

    आयकर विभाग की टीम ने असमौली स्थित एक मिलों पर छापा मारा और अकाउंट से संबंधित दस्तावेजों को जब्त कर लिया। मिल के प्रबंधक ने बताया कि टीम दस्तावेजों को अपने साथ ले गई है। बता दें कि 29 अक्टूबर की सुबह करीब छह बजे 25 से 30 गाड़ियों के काफिले दोनों यूनिटों पर पहुंचा था और इनमें लगभग 60 अधिकारी मौजूद थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, असमोली। धामपुर बायो आर्गेनिक समूह की चीनी मिलों पर चल रही आयकर विभाग की छापेमारी अब खत्म हो गई है। रजपुरा मिल के बाद अब असमोली मिल से भी टीम आधी रात के बाद चली गई है। पता चला है कि टीम ने अकाउंट के दस्तावेज जब्त किए हैं और उन्हें अपने साथ भी ले गई है। हालांकि मिल के प्रबंधन इस बारे में बहुत जानकारी नहीं दे रहा है, सिर्फ टीम के जाने व दस्तावेज ले जाने की पुष्टि जरूर की है। टीम के बाद अब माहौल सामान्य हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि 29 अक्टूबर की सुबह करीब छह बजे 25 से 30 गाड़ियों के काफिले दोनों यूनिटों पर पहुंचा था और इनमें लगभग 60 अधिकारी मौजूद थे। सीआईएसएफ जवानों ने दोनों शुगर मिल परिसर को घेर लिया था और फिर छापेमारी के दौरान टीम दस्तावेज खंगालने का क्रम शुरू हुआ था। सभी विभागों के ऑफिस में आयकर टीम दस्तावेजों की जांच कर रही थी। टीम ने कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए थे।

    टीम ने चेक किए रिकॉर्ड, फाइलों और कंप्यूटर सिस्टम 

    रिकॉर्ड, फाइलों और कंप्यूटर सिस्टम की गहन जांच की। आयकर अधिकारी फैक्ट्री से जुड़े वित्तीय लेन-देन को बारीकी से जांच रहे थे। आयकर की टीम एक ऑफिस की जांच के बाद दूसरे ऑफिस पहुंची थी। मिल के हर ऑफिस में अफसरों की अलग-अलग टीम जाकर जांच की। कागजातों का रिकार्ड बुक से मिलान किया गया। मिल के 4 मुख्य गेट हैं, चारों गेट पर सीआईएसएफ के जवान मौजूद थे।

    रजपुरा मिल के जीएम का लैपटाप गायब मिला था। पांच दिन बीतने के बाद रविवार की शाम को टीम रजपुरा मिल से चली गई थी। फिर रात करीब तीन बजे टीम असमोली मिल से भी जा चुकी है। बताया गया है कि टीम अकाउंट के दस्तावेज जब्त कर अपने साथ ले गई है। असमोली मिल के प्रबंधक रूद्र गोयल ने बताया कि टीम वापस चली गई है। कुछ कागजात भी ले गई है।