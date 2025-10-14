जागरण संवाददाता, संभल। इंडियन फ्रोजन फूड प्राइवेट लिमिटेड मीट फैक्ट्री स्वामी व उनके कर्मचारियों के घर आयकर विभाग की जा रही छापेमारी मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रही। फैक्ट्री स्वामी के घर व फैक्ट्री में 36 घंटे बाद भी अधिकारी जांच में डटे हुए थे। जबकि उनके कर्मचारियों के घर जांच के बाद टीम वापस लौट गई।

हयातनगर थाना क्षेत्र में सरायतरीन के मुहल्ला भूड़ा निवासी मीट फैक्ट्री स्वामी हाजी इरफान व इकराम के घर पर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। वहां उनके घर के साथ साथ मुरादाबाद मार्ग पर गांव चिमयावली स्थित इंडियन फ्रोजन फूड प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री और काम करने वाले कई कर्मचारियों व रिश्तेदारों के यहां पर भी छापेमारी की गई थी। करीब दो सौ अधिकारियों ने पीएसी जवानों के साथ कार्रवाई की। टीम ने लाल डायरी, मोबाइल फोन, लैपटाप आदि सहित कई अभिलेख कब्जे में लिए हैं।

सोमवार सुबह से शुरू हुई यह छापेमारी मंगलवार देर शाम तक जारी थी। जबकि 36 घंटे बाद प्लांट कर्मचारियों के घर पर जांच कर रहे अधिकारी शाम को छह बजे टीम के साथ वापस लौट गए। यहां पर उन्होंने कर्मचारियों के घर में रखे लैपटाप व कंप्यूटर के साथ मिले अन्य कागजों की गहनता के साथ जांच की। कर्मचारियों के यहां से भले ही टीम वापस लौट गई थी। मगर फैक्ट्री स्वामी के रिश्तेदारों व अन्य करीबियों के यहां जांच जारी थी।

चंदौसी चौराहा पर कुछ देर के लिए रुकी टीम सोमवार की सुबह कुछ लोग टहलने के लिए जा रहे थे। जहां उन्होंने चंदौसी चौराहा के पास में अधिकांश सफेद रंग की गाड़ियों का काफिया देखा तो कुछ देर के लिए ठिठक गए और वहां पर खड़े होकर देखने लगे। मगर कुछ ही देर बाद गाड़ियां वहां से आगे की ओर बढ़ गई थीं। जबकि कुछ गाड़ी चौराहा से शहर के अंदर तो कुछ वापस मुरादाबाद मार्ग की ओर लौट गईं थीं।

रात में छापेमारी स्थल पर ही रुकी टीम संभल आयकर विभाग के करीब 180 अधिकारी, कर्मचारी व पीएसी जवान करीब 80 कारों में सवार होकर संभल पहुंचे थे। उनके द्वारा अलग-अलग सात स्थान पर छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान जांच जारी रहने पर जो टीम जहां पर थी रात को वहीं पर उनके रुकने की व्यवस्था विभाग की ओर से कराई गई। इसके साथ ही उनके खाने व नाश्ते की व्यवस्था स्थानीय अधिकारियों द्वारा कराई जा रही थी।