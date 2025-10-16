Language
    टैक्स चोरी और हवाला के कनेक्शन की चर्चाएं, संभल में मीट फैक्ट्री कारोबारी के यहां आयकर की रेड जारी

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 16 Oct 2025 12:32 PM (IST)

    संभल में एक मीट फैक्ट्री के मालिक के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। फैक्ट्री, रिश्तेदारों और कर्मचारियों के घरों पर हुई इस छापेमारी में कर चोरी और हवाला के लेनदेन के संकेत मिले हैं। जांच में कई अहम सुराग मिले हैं और बड़े खुलासे की उम्मीद है। मालिक के बहनोई के घर पर ताला तोड़कर भी जांच की गई।

    मीट फैक्ट्री स्वामी के यहां छापेमारी के दौरान आयकर की गाड़िया। जागरण

    जागरण संवाददाता, संभल। इंडियन फ्रोजन फूड मीट फैक्ट्री स्वामी के घर, फैक्ट्री, परिचित, रिश्तेदार व कुछ कर्मचारियों के यहां सोमवार की सुबह को आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। जहां करीब 80 गाड़ियों में सवार डेढ़ सौ से अधिक अधिकारियों ने जिले में 10 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें से फैक्ट्री कर्मचारी, रिश्तेदार व परिचित के घर हुई छापेमारी में अधिकारियों ने गहनता के साथ जांच पड़ताल की थी। जबकि मीट फैक्ट्री और स्वामी के घर पर सोमवार से शुरू हुई जांच पड़ताल चौथे दिन गुरुवार को भी जारी थी।

    कर चोरी और हवाला की बात सामने आ रही है

     

    बताया जा रहा है कि टीम को जांच पड़ताल के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। जिसमें कर चोरी व हवाला के द्वारा लेनदेन की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि आयकर विभाग की इस छापेमारी से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि क्षेत्र के मोहल्ला हौज कटोरा में फैक्ट्री स्वामी के बहनोई का घर है। जहां इस समय वह अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे और ऐसे में वहां ताला लगा हुआ था।

    टीम को लगा मिला ताला

    आरोप है कि बुधवार शाम को आयकर विभाग की टीम उनके आवास पर पहुंची थी। जहां ताला लगा हुआ था। ऐसे में रात भर इंतजार करने के बाद गुरुवार की सुबह को टीम ताला तोड़कर उनके घर में घुस गई।