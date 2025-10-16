टैक्स चोरी और हवाला के कनेक्शन की चर्चाएं, संभल में मीट फैक्ट्री कारोबारी के यहां आयकर की रेड जारी

जागरण संवाददाता, संभल। इंडियन फ्रोजन फूड मीट फैक्ट्री स्वामी के घर, फैक्ट्री, परिचित, रिश्तेदार व कुछ कर्मचारियों के यहां सोमवार की सुबह को आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की थी। जहां करीब 80 गाड़ियों में सवार डेढ़ सौ से अधिक अधिकारियों ने जिले में 10 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें से फैक्ट्री कर्मचारी, रिश्तेदार व परिचित के घर हुई छापेमारी में अधिकारियों ने गहनता के साथ जांच पड़ताल की थी। जबकि मीट फैक्ट्री और स्वामी के घर पर सोमवार से शुरू हुई जांच पड़ताल चौथे दिन गुरुवार को भी जारी थी।

कर चोरी और हवाला की बात सामने आ रही है बताया जा रहा है कि टीम को जांच पड़ताल के दौरान कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। जिसमें कर चोरी व हवाला के द्वारा लेनदेन की बात भी सामने आ रही है। ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि आयकर विभाग की इस छापेमारी से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं आसपास के लोगों ने बताया कि क्षेत्र के मोहल्ला हौज कटोरा में फैक्ट्री स्वामी के बहनोई का घर है। जहां इस समय वह अपने किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे और ऐसे में वहां ताला लगा हुआ था।