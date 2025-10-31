Language
    संभल में चीनी म‍िलों पर तीसरे दिन भी जारी रही आयकर की छापेमारी, कर्मचारियों के फोन किए वापस

    By Sorav Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 06:07 PM (IST)

    संभल में धामपुर बायो आर्गेनिक समूह की चीनी मिलों पर आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। टीम ने कर्मचारियों के फोन लौटा दिए हैं, पर अकाउंट सेक्शन के अधिकारियों से पूछताछ जारी है। उनके लैपटॉप और टैक्स रिकॉर्ड की जांच हो रही है। सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवान तैनात हैं। वित्तीय लेन-देन की बारीकी से जांच की जा रही है, लेकिन स्थानीय अधिकारियों को शामिल नहीं किया गया है।

    जागरण संवाददाता, रजपुरा/असमोली। धामपुर बायो आर्गेनिक समूह की चीनी मिलों पर चल रही आयकर विभाग की छापेमारी तीसरे दिन भी जारी रही। टीम ने जब्त किए कर्मचारियों के फोन अब वापस कर दिए हैं मगर, अकाउंट सेक्शन से जुड़े अधिकारियों से जानकारी जुटाई जा रही है। उनके लैपटॉप, ई-मेल के साथ-साथ टैक्स से जुड़े अभिलेख खंगाले जा रहे हैं। हालांकि अभी अधिकारी वर्ग के लोगों के फोन वापस नहीं किए हैं, सिर्फ स्वजन से बातचीत के लिए ही दिए जा रहे हैं। दोनों यूनिटों पर सुरक्षा के लिहाज से सीआईएसएफ जवान मुस्तैद हैं।

    बता दें कि 29 अक्टूबर की सुबह करीब छह बजे 25 से 30 गाड़ियों के काफिले दोनों यूनिटों पर पहुंचा था और इनमें लगभग 60 अधिकारी मौजूद थे। सीआईएसएफ जवानों ने दोनों शुगर मिल परिसर को घेर लिया था और फिर छापेमारी के दौरान टीम दस्तावेज खंगालने का क्रम शुरू हुआ था।

    सभी विभागों के ऑफिस में आयकर टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। टीम ने कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए। रिकॉर्ड, फाइलों और कंप्यूटर सिस्टम की गहन जांच की जा रही है। आयकर अधिकारी फैक्ट्री से जुड़े वित्तीय लेन-देन को बारीकी से जांच रहे हैं। आयकर की टीम एक ऑफिस की जांच के बाद दूसरे ऑफिस पहुंची हैं। मिल के हर ऑफिस में अफसरों की अलग-अलग टीम जाकर जांच कर रही है। कागजातों का रिकॉर्ड बुक से मिलान किया जा रहा है।

    मिल के 4 मुख्य गेट हैं, चारों गेट पर सीआईएसएफ के जवान मौजूद हैं। दूसरे दिन गुरुवार को भी रजपुरा मिल के जीएम का लैपटाप गायब मिला था। अब तीसरे दिन शुक्रवार को भी दोनों यूनिटों पर जांच का दौर जारी है। टीम लगातार लेखाकार कार्यालय में जांच पड़ताल कर रही है। इतना ही नहीं दोनों यूनिटों में घूमकर निरीक्षण भी किया गया है।

    खास बात यह है कि आयकर टीम ने यहां के स्थानीय विभागीय अधिकारियों को अपनी छापेमारी में शामिल नहीं किया है। बता दें कि 13 अक्टूबर की सुबह इंडियन फ्रोजन फूड फैक्ट्री व उसके मालिकों के यहां पर आयकर विभाग की ओर से छापेमारी की गई थी। लेकिन, वहां छापेमारी के कुछ घंटों बाद स्थानीय अधिकारियों की भी बुला लिया गया था। मगर, इस बार अभी तक कोई मदद नहीं ली गई है।