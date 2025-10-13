Income Tax Survey: मीट प्लांट स्वामी के घर व प्लांट पर पहुंची आयकर विभाग की टीम, शहर में मची खलबली

संभल के हयात नगर में मीट प्लांट मालिक हाजी इमरान के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा। सुबह 7 बजे 12 गाड़ियों में भरकर आई टीम ने मोहल्ले में खलबली मचा दी। हाजी इमरान के घर के साथ-साथ उनके चिमयावाली गांव स्थित प्लांट पर भी छापेमारी की गई। सुरक्षा के मद्देनजर, टीम ने घर के आसपास लोगों को खड़ा होने से भी रोक दिया था।

संभल के सराय तरीन में मीट फैक्ट्री स्वामी के घर पर पहुंची आयकर विभाग की टीम। जागरण