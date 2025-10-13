Language
    Income Tax Survey: मीट प्लांट स्वामी के घर व प्लांट पर पहुंची आयकर विभाग की टीम, शहर में मची खलबली

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 13 Oct 2025 09:22 AM (IST)

    संभल के हयात नगर में मीट प्लांट मालिक हाजी इमरान के घर पर आयकर विभाग ने छापा मारा। सुबह 7 बजे 12 गाड़ियों में भरकर आई टीम ने मोहल्ले में खलबली मचा दी। हाजी इमरान के घर के साथ-साथ उनके चिमयावाली गांव स्थित प्लांट पर भी छापेमारी की गई। सुरक्षा के मद्देनजर, टीम ने घर के आसपास लोगों को खड़ा होने से भी रोक दिया था।

    संभल के सराय तरीन में मीट फैक्ट्री स्वामी के घर पर पहुंची आयकर विभाग की टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, संभल। थाना हयात नगर क्षेत्र के मोहल्ला सरायतरीन भूड़ा में मीट प्लांट स्वामी हाजी इमरान के घर  आयकर विभाग की टीम पहुंची की। सुबह करीब सात बजे 12 गाड़ियों में सवार आयकर अधिकारी पीएससी जवानों के साथ मीट प्लांट स्वामी के घर पहुंचे।

    आयकर टीम के आने से मोहल्ले में मची खलबली

     

    बताया जा रहा है कि घर के साथ-साथ उनके गांव  चिमयावाली स्थित प्लांट पर भी छापेमारी की गई है। इस दौरान मोहल्ले में खलबली मची रही। वहीं घर के आसपास लोगों को खड़ा भी नहीं होने दिया जा रहा था।