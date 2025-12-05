Language
    आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर दूसरे दिन भी रही गहमागहमी

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:16 PM (IST)

    आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर दूसरे दिन भी क्षेत्र में गहमागहमी बनी रही। विभाग की टीम ने लगातार दूसरे दिन भी छापेमारी जारी रखी, जिससे हलचल मची रही। म ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, संभल। करीब डेढ़ माह पहले आयकर विभाग की ओर से मीट फैक्ट्री स्वामी के आवास व फैक्ट्री के साथ उनके रिश्तेदार व कर्मचारियों यहां छापेमारी की गई थी। इसके बाद अब मंगलवार व गुरुवार को भी टीम संभल में पहुंची थी।

    इस दौरान आयकर अधिकारियों ने मंगलवार को फैक्ट्री अकाउंटेंट तथा गुरुवार को मीट फैक्ट्री में व उसके स्वामी के आवास पर जांच की थी।

    विभागीय अधिकारियों का कहना था कि इस दौरान उनके द्वारा उन दस्तावेजों की जांच कर उन्हें रिलीज किया गया जो कि 13 अक्टूबर को कार्रवाई के दौरान वहां पर सील किए गए थे।

    तीन दिन में दो बार शहर में आयकर अधिकारियों के आने के बाद अब लोगों में काफी हलचल है। शुक्रवार को भी लोगों में इस कार्रवाई को लेकर काफी गहमागहमी थी। वह अब कार्रवाई को लेकर अनुमान लगा रहे थे।