जागरण संवाददाता, संभल। मंगलवार की सुबह सिटी मजिस्ट्रेट ने नगर पालिका टीम के साथ मंडी समिति में छापेमारी की। वहां पर एक कैंटर में 93 कट्टों में पॉलीथिन भरी हुई मिली। टीम ने उसे जब्त कर लिया। यह पॉलीथिन सब्जियों की आड़ में सप्लाई कर लाई जा रही थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मंगलवार की सुबह सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने टीम के साथ मंडी समिति में एक कैंटर को पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में पॉलीथिन भरी हुई है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी डॉ. मणिभूषण तिवारी व टीम के साथ रहे। कैंटर की जांच की तो उसमें पालीथिन भरे कट्टे भरे हुए दिखाई दिए। जांच में मिला कि पालीथिन सब्जियों की आड़ में आ रही थी। यानी, कैंटर में पहले सब्जियां थीं और फिर पालीथिन के कट्टे रखे हुए थे। जिसको उतारने के बाद पालीथिन भरे बोरों को जब्त किया गया।