सब्जियों की आड़ में हो रही थी इस प्रतिबंधित चीज की सप्लाई, सिटी मजिस्ट्रेट ने की छापेमारी तो मचा हड़कंप
संभल में सिटी मजिस्ट्रेट ने मंडी समिति में छापेमारी कर सब्जियों की आड़ में लाई जा रही 93 कट्टे पॉलीथिन जब्त की। यह पॉलीथिन दिल्ली से संभल लाई जा रही थी और इसे अमरोहा के सैदनगली भेजा जाना था। ट्रक ड्राइवर से पूछताछ जारी है और मामले की जांच की जा रही है। प्रतिबंधित पॉलीथिन की खेप पकड़े जाने से हड़कंप मच गया।
जागरण संवाददाता, संभल। मंगलवार की सुबह सिटी मजिस्ट्रेट ने नगर पालिका टीम के साथ मंडी समिति में छापेमारी की। वहां पर एक कैंटर में 93 कट्टों में पॉलीथिन भरी हुई मिली। टीम ने उसे जब्त कर लिया। यह पॉलीथिन सब्जियों की आड़ में सप्लाई कर लाई जा रही थी।
मंगलवार की सुबह सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने टीम के साथ मंडी समिति में एक कैंटर को पकड़ा, जिसमें भारी मात्रा में पॉलीथिन भरी हुई है। नगर पालिका अधिशासी अधिकारी डॉ. मणिभूषण तिवारी व टीम के साथ रहे। कैंटर की जांच की तो उसमें पालीथिन भरे कट्टे भरे हुए दिखाई दिए। जांच में मिला कि पालीथिन सब्जियों की आड़ में आ रही थी। यानी, कैंटर में पहले सब्जियां थीं और फिर पालीथिन के कट्टे रखे हुए थे। जिसको उतारने के बाद पालीथिन भरे बोरों को जब्त किया गया।
सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सोनी ने बताया कि ट्रक चालक से पूछताछ की तो उसने बताया वह दिल्ली से लेकर संभल की मंडी में आया है। आसपास के दुकानदारों व अन्य लोगों ने भी बातचीत की मगर, कुछ पता नहीं लगा है। फिलहाल पालीथीन भरे कट्टों को जब्त कर लिया गया है। जांच कराई जा रही है। पता चला है कि यहां से पालीथीन अमरोहा जनपद के सैदनगली क्षेत्र में भी जानी थी।
