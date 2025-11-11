Language
    अवैध कब्जों ने निगल लिए शहर के फुटपाथ, सड़क पर चलने को मजबूर राहगीर, पैदल चलना बना जोखिम

    By Dilip Kumar Edited By: Anshul Bhartariya
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 06:23 PM (IST)

    शहर में फुटपाथ अवैध कब्जों के कारण गायब हो गए हैं, जिससे राहगीरों को सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। दुकानदारों और फेरीवालों ने फुटपाथों पर अतिक्रमण कर लिया है। स्थानीय प्रशासन को इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए और फुटपाथों को खाली कराना चाहिए।

    संवाद सहयोगी, जागरण, संभल। शहर की सड़कों पर अब पैदल चलना किसी चुनौती से कम नहीं रह गया है। क्योंकि राहगीरों की सुविधा के लिए बनाए गए फुटपाथ अब दुकानदारों, ठेला-फड़ वालों और वाहन चालकों के कब्जे में हैं। शहर का शायद ही कोई इलाका बचा हो जहां, फुटपाथ पर लोगों के चलने की जगह हो।

    नतीजा यह है कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सड़क के बीच से गुजरना पड़ता है। जहां हर पल हादसे का खतरा बना रहता है। प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई समय-समय पर जरूर की जाती है, लेकिन यह अभियान कुछ दिनों का दिखावा भर साबित होता है। कार्रवाई के बाद फिर दुकानदार कुछ ही दिनों में दोबारा कब्जा जमा लेते हैं।

    शहर के यशोदा चौराहे, बहजोई मार्ग, जनता पेट्रोल पंप के सामने और तहसील रोड की स्थिति बेहद चिंताजनक है। हर जगह फुटपाथ पर या तो दुकानों ने सामान रख लिया या फिर बाइक और कारें खड़ी कर दी हैं। ऐसे में पैदल चलने वालों के पास सड़क पर उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

    मुरादाबाद मार्ग पर फुटपाथ पर दुकानदारों का कब्जा

    शुक्रवार को की गई पड़ताल में मुरादाबाद मार्ग पर फुटपाथ पूरी तरह लोगों के कब्जे में मिला। बेचने के लिए सामान सजाकर रखा गया था। पैदल चलने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी गई थी। दुपहिया वाहन सड़क तक फैले थे। इससे ट्रैफिक जाम की स्थिति भी बन रही थी। नगरपालिका कई बार कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन कुछ ही दिनों में दोबारा कब्जा जमा लिया गया है।

    बहजोई मार्ग पर तुलसी मार्केट के नजदीक

    बहजोई मार्ग पर तुलसी मार्केट के पास फुटपाथ का हाल और भी बदतर मिला। यहां पुरानी बाइकों की बिक्री के नाम पर पूरे फुटपाथ पर बाइकें सजी थीं। दुकानदार ग्राहकों को फुटपाथ पर ही रोककर सौदे कर रहे थे। दर्जनों बाइकें एक पंक्ति में खड़ी थीं, जिससे राहगीरों को पैदल चलना मुश्किल हो गया। राहगीरों को सड़क के बीच से गुजरना पड़ रहा था। कई बार वाहन और पैदल यात्री आमने-सामने आ जाते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है।

    बरेली सराय जनता पेट्रोल पंप के नजदीक

    जनता पेट्रोल पंप के सामने फल विक्रेताओं ने फुटपाथ पर स्थायी कब्जा जमा लिया है। यहां फलों के ठेले और दुकानों के आगे सजे सामान पूरी तरह फुटपाथ को ढकते हैं। हाल में पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर वही स्थिति बन गई। सड़क इतनी संकरी हो गई है कि वाहन और पैदल यात्री दोनों फंस जाते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है।

    शंकर चौराहे से अस्पताल रोड तक

    तहसील रोड पर फुटपाथ पर अवैध टीन शेड लगाकर फड़ चलाए जा रहे हैं। कपड़े, चप्पल और खाने-पीने के सामान की दुकानें फुटपाथ पर कब्जा किए हुए हैं। राहगीरों को सड़क पर उतरकर चलना पड़ता है। जिला अस्पताल के सामने भी अवैध सामान रखकर बेचा जा रहा है। सीएचसी को जाने वाले रोड पर भी अतिक्रमण है। तमाम बाइकें यहां सड़क तक खड़ी कर जाते हैं। इससे अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है।

     

    समय समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती रही है। लोगों को चेतावनी देने के बाद भी फिर से सड़क किनारे कब्जा कर लेते हैं। जल्द ही दोबारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर फुटपाथ को कब्जा मुक्त कराया जाएगा।

    - डा. मणिभूषण तिवारी, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद संभल