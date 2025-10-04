यूपी के इन लोगों ने गलत जगह बना लिया मकान, 15 दिन बाद कभी भी गरज सकता है बुलडोजर
संभल के मुहल्ला हातिम सराय में तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे के मामले में तहसील प्रशासन ने 100 लोगों को नोटिस जारी किया है। राजस्व विभाग की पैमाइश में अवैध निर्माण पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। नोटिस में 15 दिन के भीतर सबूत पेश करने को कहा गया है। विभाग इस मामले में आगे जांच कर रहा है।
जागरण संवाददाता, संभल। तहसील प्रशासन की ओर से नगर के मुहल्ला हातिम सराय में तालाब की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया गया था। जहां अब प्रशासन की ओर से अवैध कब्जे को चिंहित कर एक सौ लोगों को नाेटिस जारी किए गए हैं, जिसमें 15 दिन का समय देते हुए साक्ष्य देने को कहा है।
नगर के मुहल्ला हातिम सराय में मोहन तालाब स्थित था, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और उसका पटान करके निर्माण कर लिया था। इसके बाद राजस्व विभाग की ओर से इस तालाब की पैमाइश की गई तो वहां पर प्लाट और मकानों का निर्माण मिला।
ऐसे में राजस्व विभाग की ओर से तालाब की भूमि की पैमाइश कराने के साथ ही अवैध कब्जे को चिंहित किया गया, जिसमें करीब एक सौ लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की पुष्टि हुई। इस पर राजस्व विभाग की ओर से अवैध कब्जा करने वाले लोगों को नोटिस देने की प्रक्रिया को शुरू किया गया।
शनिवार को विभाग की ओर तहसीलदार के नेतृत्व में लेखपालों की टीम मुहल्ला हातिम सराय में पहुंची। जहां पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने वाले एक सौ लोगों को विभाग की ओर से जारी किए गए नाेटिस रिसीव कराए। इस नोटिस में बताया कि तालाब की भूमि पर निर्माण करके न्यायालय के आदेशों की अवहेना की जा रही है। ऐसे में नोटिस के बाद इस संबंध में 15 दिन में साक्ष्य देने के निर्देश दिए हैं।
तहसीलदार धीरेंद्र सिंह ने बताया कि मुहल्ला हातिम सराय में स्थित करीब आठ नौ बीघा भूमि पर तालाब था, जो कि आज भी राजस्व अभिलेखों में तालाब के नाम से दर्ज है। इस पर कई वर्ष पहले कब्जाकर प्लाटिंग के बाद मकान निर्माण कर लिया गया।
इस पर विभाग की ओर से निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया है। साथ ही जांच कराई जा रही है कि इस षणयंत्र में कौन लोग शामिल थे। जिन्होंने तालाब की भूमि पर कब्जा कर गरीब लोगों को बेचा। जांच के बाद उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
