संवाद सहयोगी, संभल। असमोली थाना क्षेत्र की महिला एक युवक संग घर से रुपये व जेवरात लेकर फरार हो गई। पति की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

थाना क्षेत्र के गांव मदाला फतेहपुर निवासी अमर सिंह ने अपनी पत्नी के अचानक घर से लापता होने पर थाने में तहरीर दी है। पीड़ित का आरोप है कि 2 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 8 बजे उनकी पत्नी रूबी को गांव का ही युवक कपिल बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। बताया कि जब वह काम से घर लौटा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी।