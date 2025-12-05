काम से घर लौटा घर पर नहीं थी पत्नी, थाने पहुंचे पति ने पुलिस को बताई हैरान करने वाली बात
एक आदमी काम से घर लौटा तो पत्नी गायब थी। उसने पुलिस को बताया कि घर पहुंचने पर पत्नी नहीं मिली, जिससे वह चिंतित हो गया। उसने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, संभल। असमोली थाना क्षेत्र की महिला एक युवक संग घर से रुपये व जेवरात लेकर फरार हो गई। पति की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
थाना क्षेत्र के गांव मदाला फतेहपुर निवासी अमर सिंह ने अपनी पत्नी के अचानक घर से लापता होने पर थाने में तहरीर दी है। पीड़ित का आरोप है कि 2 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 8 बजे उनकी पत्नी रूबी को गांव का ही युवक कपिल बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। बताया कि जब वह काम से घर लौटा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी।
आसपास पूछताछ के बावजूद पत्नी का कोई पता नहीं चल सका। बताया कि पत्नी घर से कुछ नकदी और जेवरात भी साथ ले गई है। अमर सिंह की तहरीर पर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।