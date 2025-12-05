Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    काम से घर लौटा घर पर नहीं थी पत्नी, थाने पहुंचे पत‍ि ने पुल‍िस को बताई हैरान करने वाली बात

    By Dilip Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 03:53 PM (IST)

    एक आदमी काम से घर लौटा तो पत्नी गायब थी। उसने पुलिस को बताया कि घर पहुंचने पर पत्नी नहीं मिली, जिससे वह चिंतित हो गया। उसने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, संभल। असमोली थाना क्षेत्र की महिला एक युवक संग घर से रुपये व जेवरात लेकर फरार हो गई। पति की तहरीर पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    थाना क्षेत्र के गांव मदाला फतेहपुर निवासी अमर सिंह ने अपनी पत्नी के अचानक घर से लापता होने पर थाने में तहरीर दी है। पीड़ित का आरोप है कि 2 दिसंबर 2025 की सुबह करीब 8 बजे उनकी पत्नी रूबी को गांव का ही युवक कपिल बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। बताया कि जब वह काम से घर लौटा तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आसपास पूछताछ के बावजूद पत्नी का कोई पता नहीं चल सका। बताया कि पत्नी घर से कुछ नकदी और जेवरात भी साथ ले गई है। अमर सिंह की तहरीर पर थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।