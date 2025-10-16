Haj Yatra 2026: हज इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन शुरू, मुंबई में मिलेगी ट्रेनिंग

संवाद सूत्र, सरायतरीन। हज यात्रा 2026 में हज यात्रियों की सुविधा के लिए सऊदी अरब में राज्य हज इंस्पेक्टर को नियुक्त किया जाता है। ऐसे में हज कमेटी की ओर से हज इंस्पेक्टर पद के लिए आवेदन मांगे गए है। जिसमें 15 अक्टूबर से तीन नवंबर तक आवेदन को आनलाइन जमा किया जाता सकता है।

हज ट्रेनर मुहम्मद अली ने बताया कि उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति की ओर से हज कमेटी आफ इंडिया के सकुर्लर के अनुसार हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए सऊदी अरब में राज्य हज इंस्पेक्टर की तैनाती की जाती है। जहां उनकी तैनाती के लिए कमेटी की ओर से आन लाइन आवेदन जमा किए जाने को निर्देश दिए हैं। जिसमें बताया कि कि आनलाइन आवेदन हज कमेटी आफ इंडिया की वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर किया जाएगा।

वहीं आफलाइन आवेदन 15 अक्टूबर से आरंभ होंगे और उनकी अंतिम तिथि तीन नवंबर है। ऐसे में मुस्लिम पुरुष व महिलाएं जोकि स्थायी सरकारी कर्मचारी हो तथा जिनकी आयु आवेदन आरंभ होने की तिथि 15 अक्टूबर को 50 वर्ष से कम हो हज इंस्पेक्टर के लिए आवेदन कर सकते हैं।

150 हज यात्रियों पर होगा एक हज इंस्पेक्टर नियुक्त सरायतरीन : प्रत्येक 150 हज यात्रियों पर एक राज्य हज इंस्पेक्टर का चयन किया जाएगा। हज इंस्पेक्टर के आवेदन के लिए मशीन पठित पासपोर्ट की वैद्यता 31 दिसंबर 2026 तक होना आवश्यक है। खादिमुल हुज्जाज / स्टेट हज इंस्पेक्टर के रूप में तीन बार से अधिक सेवा प्रदान न की हो।

योग्यता व भाषा का ज्ञान सरायतरीन : आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक डिग्री होना आवश्यक है। आवेदक केंद्र / राज्य सरकार के स्थायी कार्मिक / पैरा मिलिट्री फोर्से / पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग / संवैधानिक संस्था का होना आवश्यक है। केंद्र व राज्य सरकार में क्लास-ए या समकक्ष अधिकारी आवेदन नहीं कर सकेंगे। आवदेकों को अग्रेंजी, उर्दू, हिंदी व स्थानीय भाषा का ज्ञान होने के साथ-साथ अरबी भाषा के जानकार को वरीयता दी जाएगी। जहां बाद में कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा दिनांक 16 नवंबर एवं साक्षात्कार नवंबर माह के चौथे सप्ताह में होगा

मुंबई में होगा प्रशिक्षण सरायतरीन : चयन के बाद दो दिवसीय प्रशिक्षण दिसंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान मुंबई में होगा। राज्य हज इंस्पेक्टर की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 13 अप्रैल 2026 से दिनांक पांच जुलाई 2026 के बीच लगभग दो माह की होगी।

इसे ड्यूटी माना जाएगा और मूल विभागों के सेवा अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियां की जाएंगी। इस अवधि के दौरान राज्य हज इंस्पेक्टर अपने मूल विभागों से वेतन और भत्ते प्राप्त करते रहेंगे। आवेदक को हज के अराकान का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है तथा बड़ी सभाओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और मार्ग-दर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसे आवेदक जिनके प्रति पिछले वर्षों में कासल जनरल आफ इंडिया से प्रतिकूल रिपोर्ट प्राप्त हुई होगी उनके चयन पर रोक रहेगी। 25 प्रतिशत सीट उन आवेदकों के लिए आरक्षित रहेंगी। जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में अनुकरणीय प्रदर्शन किया।

20 फीसदी सीट आरक्षित सरायतरीन : 20 प्रतिशत सीट उन आवेदकों के लिए आरक्षित रहेंगी जिन्होंने हाल ही में अधिमानतः पिछले पांच वर्षों में हज किया तथा पांच प्रतिशत सीट हज कमेटी व वक्फ बोर्ड के सदस्यों के लिए आरक्षित रहेंगी। 50 प्रतिशत सीट सभी पात्र आवेदकों के लिए खुली रहेंगी। एनेक्जर-ii पर नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन करते समय अपलोड नहीं किया जाएगा तो एनेक्जर-iii पर अंडरटेकिंग अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनापत्ति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने की वचनबद्धता होगी, साक्षात्कार के समय न प्रस्तुत करने पर आवेदन निरस्त माना जायेगा। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा 150 अंक व साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण 50 अंक के आधार पर संयुक्त अंकों की मेरिट के आधार पर चयन होगा। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा व साक्षात्कार / व्यक्तित्व परीक्षण में अलग-अलग न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना आवश्यक है। कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र देना होगा।