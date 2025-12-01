दुल्हन लेने बरात लेकर निकला दूल्हा, रास्ते में आया फोन- आज नहीं कल आना; फिर हुआ ये सब
एक दूल्हा अपनी बारात लेकर दुल्हन के घर जा रहा था, तभी उसे रास्ते में फोन आया कि उसे आज नहीं, बल्कि कल आना है। दुल्हन के परिवार ने शादी को एक दिन के लिए टाल दिया था, जिससे दूल्हा और उसके परिवार वाले हैरान रह गए। उन्हें अगले दिन बारात लेकर आने को कहा गया।
संवाद सूत्र, गुन्नौर। नगर में दुल्हन लेने निकले दूल्हा सहित सजे-धजे बराती बस और गाड़ियों में बैठकर बरात लेकर चले, लेकिन आधे रास्ते में पहुंचने पर पता चला कि शादी आज नहीं, कल है। इसके बाद दूल्हा सहित बराती रास्ते से ही मायूस वापस लौट गए। क्षेत्र में पहुंचने पर बरात चर्चा का विषय बन गई।
नगर के मासूम अली मुहल्ला निवासी नजाकत के बेटे मुनाजिर का निकाह नरौली कस्बे में तय हुआ था। बात बस इतनी सी थी कि शादी 30 नवंबर को होनी थी, लेकिन दुल्हन पक्ष की ओर से तारीख को लेकर 29 और 30 के बीच स्पष्ट जानकारी न मिलने से दूल्हा पक्ष असमंजस में था।
शनिवार की दोपहर बरात तैयार हुई-दूल्हा से लेकर छोटे-बड़े सभी बराती सजे धजे कपड़ों में, बसों और गाड़ियों की कतार के साथ ढोल नगाड़ों की धुन पर खुशी-खुशी निकल पड़े। वो भी पूरी जोर-शोर में के साथ, लेकिन बरात जैसे ही गुन्नौर से कुछ ही किलोमीटर दूर पहुंची, तभी एक फोन कॉल ने माहौल मायूसी ने बदल दिया।
उधर से आवाज आई कि शादी आज नहीं, कल यानी 30 नवंबर को है। बस फिर क्या था... सारा उत्साह ठंडा पड़ गया और बरातियों में एक पल को सन्नाटा छा गया। किसी ने तारीख मिलाई, किसी ने कार्ड देखा तो बरात गलत तारीख पर निकाली गई थी। इसके बाद दूल्हा समेत पूरी बरात वापस घर लौट गई।
गांव-कस्बे में लोगों ने सजी-धजी, लेकिन आधे रास्ते से लौटी बरात को देखकर खूब ठहाके लिए और यह वाकया पूरा दिन चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि, अगले दिन यानी 30 नवंबर की दोपहर को तय तारीख के अनुसार बरात फिर से निकली। इस बार तारीख पक्की थी, बराती भी सतर्क थे।
रीति-रिवाज के साथ निकाह संपन्न हुआ और दूल्हा-दुल्हन खुशी-खुशी घर लौट आए। यह अनोखी गलत तारीख की बरात गुन्नौर की हालिया सबसे चर्चित कहानी बन गई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।