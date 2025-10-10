चंदौसी में शंटिंग के दौरान पटरी से उतरा मालगाड़ी का डिब्बा, अधिकारियों में मची खलबली

जागरण संवाददाता, संभल। चंदौसी माल गोदाम के प्लेटफार्म नंबर एक पर गुरुवार रात 12:15 बजे शंटिंग के दौरान पटरी से एक डिब्बा उतर गया। डिब्बा ट्रैक के डेड एंड को तोड़ते हुए अंत में लगे ओएचई पोल से टकराकर रुक गया। सूचना मिलते ही मुरादाबाद से तड़के 3:00 बजे एक्सीडेंट रिलीफ वाहन और क्रेन पहुंच गए। इसके साथ ही डीआरएम, डीओएम और अन्य रेल अधिकारी मौके पर पहुंच गए।