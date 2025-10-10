Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चंदौसी में शंटिंग के दौरान पटरी से उतरा मालगाड़ी का डिब्बा, अधिकारियों में मची खलबली

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 08:34 AM (IST)

    संभल के चंदौसी माल गोदाम में शंटिंग के दौरान मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया। यह घटना रात 12:15 बजे हुई, जिसमें डिब्बा डेड एंड को तोड़कर ओएचई पोल से टकरा गया। सूचना मिलते ही मुरादाबाद से राहत वाहन और क्रेन पहुंचे, साथ ही डीआरएम और डीओएम जैसे अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के बाद अधिकारियों में खलबली मची हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शंटिंग के दौरान पटरी से एक डिब्बा उतर गया। जागरण

    जागरण संवाददाता, संभल। चंदौसी माल गोदाम के प्लेटफार्म नंबर एक पर गुरुवार रात 12:15 बजे शंटिंग के दौरान पटरी से एक डिब्बा उतर गया। डिब्बा ट्रैक के डेड एंड को तोड़ते हुए अंत में लगे ओएचई पोल से टकराकर रुक गया। सूचना मिलते ही मुरादाबाद से तड़के 3:00 बजे एक्सीडेंट रिलीफ वाहन और क्रेन पहुंच गए। इसके साथ ही डीआरएम, डीओएम और अन्य रेल अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।