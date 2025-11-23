संभल में खेलते समय तीन बच्चियों ने खा लिया जेट्रोफा का फल, एक की मौत; दो की हालत गंभीर

जागरण संवाददाता, संभल। कैला देवी क्षेत्र के गांव साकिन शोभापुर में सड़क किनारे खेल रही तीन बच्चियों ने जेट्रोफा पौधे के जहरीले फल खा लिए, जिससे उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। कुछ ही देर में पांच वर्षीय बबली की मौत हो गई, जबकि दो अन्य बच्चियों की स्थिति गंभीर हो गई थी। हादसे की खबर से गांव में अफरा-तफरी मच गई।

गांव साकिन शोभापुर निवासी सोमपाल की बेटी बबली, वीरपाल की बेटी निशा और दानवीर की बेटी नन्हीं शनिवार शाम गांव के बाहर सड़क किनारे खेल रही थीं। ग्रामीणों के अनुसार, खेलते समय तीनों ने वहां खड़े जेट्रोफा (बायोडीजल पौधा) के फल तोड़कर खा लिए। फल खाने के तुरंत बाद बच्चियों की तबीयत बिगड़ने लगी और तीनों के मुंह से झाग निकलने लगे।

वहीं मौजूद ग्रामीणों ने बच्चियों की गंभीर हालत देख स्वजनों को सूचना दी। स्वजन तत्काल तीनों को लेकर शहर स्थित अस्पताल पहुंचे, जहां उपचार के दौरान बबली की मौत हो गई। जबकि निशा और नन्हीं का उपचार चल रहा है और उनकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। बबली की मौत से स्वजनों में कोहराम मच गया।

जिला अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डा. चमन प्रकाश ने बताया कि जेट्रोफा का फल अत्यंत जहरीला होता है। कच्चा होने पर यह हरा और पकने पर पीला या काला-भूरा दिखता है। इसके अंदर मौजूद काले बीज मनुष्यों के साथ-साथ जानवरों के लिए भी घातक हो सकते हैं। इसके सेवन से उल्टी, दस्त, पेट दर्द जैसे लक्षण तुरंत उभरते हैं।