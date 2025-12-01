गंगा एक्सप्रेस-वे पर कार को टक्कर मारने वाला पिकअप चालक गिरफ्तार, हादसे में छह लोगों की चली गई थी जान

संवाद सूत्र, संभल। 27 नवंबर की शाम गंगा एक्सप्रेस वे पर हुए भीषण हादसे में छह लोगों की मौत हो गई थी। मामले में कार को सामने से टक्कर मारने वाले पिकअप चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है।

दरअसल, बहजोई थाना क्षेत्र के गांव बिसारू निवासी सुनील की तहरीर पर हयातनगर थाना पुलिस ने अज्ञात पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज किया था। उसने बताया था कि 27 नवंबर की शाम करीब सवा सात बजे बड़े भाई रोहित परिवार के साथ आदमपुर जा रहे थे। गंगा एक्सप्रेस वे पर गांव रसूलपुर धतरा के नजदीक पहुंचे तो सामने से तेज रफ्तार में गलत दिशा से आ रही एक पिकअप ने भाई रोहित की कार में जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

कार में सवार आदमपुर निवासी गीता (26) पत्नी सुनील, देववती (45) पत्नी सतपाल, रिया (9) पुत्री रोहित, भास्कर (7) पुत्र रोहित, रीना (32) पत्नी रोहित और बागड़पुर छोईया निवासी कपिल (9) पुत्र किशनपाल को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने सभी को मृत घोषित कर दिया।