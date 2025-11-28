संवाद सहयोगी, संभल। गुरुवार की शाम गंगा एक्सप्रेस-वे पर हुए भीषण हादसे के बाद सराफा कारोबारी रोहित के स्वजन आदमपुर और गांव बिसारू से जिला अस्पताल पहुंचे। छोटे भाई सुनील ने दावा किया कि रोहित के पास दो लाख रुपये मौजूद थे, जो गायब बताए जा रहे हैं। स्वजन के अनुसार, रोहित नामकरण संस्कार में अपने साथ दो रुपये लेकर गए थे। जो कार में रखे थे।

अस्पताल पहुंचने के बाद स्वजन तुरंत 10 किलोमीटर दूर हादसे वाली जगह पर पहुंचे और पुलिस को कार में मौजूद रुपये होने की बात बताई। हालांकि पुलिस और स्वजन द्वारा काफी तलाश करने के बावजूद कार से कोई रकम नहीं मिली। हादसे वाली जगह पर सब्जियां और पूड़ियां बिखरी हुई दिखाई दीं। स्वजन ने आशंका जताई कि हादसे के बाद मौके पर पहुंचने वाले लोगों में से किसी ने रुपये उठा लिए होंगे।

क्योंकि हादसे के बाद कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। परखच्चे भी दूर तक पहुंचे थे। रूपये के बारे में एंबुुलेंस वालों से भी जानकारी की मगर, उन्होंने मना कर दिया। उधर, हयातनगर के थाना प्रभारी से इस संबंध में बात करने का प्रयास किया मगर, काल रिसीव नहीं हो पाई।