जागरण संवाददाता, संभल। गंगा एक्सप्रेसवे पर बहजोई के बमनेटा गांव के निकट चैनल नंबर 112 पर शुक्रवार रात गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्राली में पीछे कार टकरा गई। हादसे में कार सवार शख्स, उसके इकलौते बेटे और साले की मृत्यु हो गई। जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गईं। पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया और तीनों शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिए।

घटना रात करीब 11:10 बजे की है कि जब आजमगढ़ निवासी अजय कुमार अपनी पत्नी शैलेश देवी, 12 वर्षीय बेटे पीयूष और साले राजकुमार के साथ वैगनआर कार से दिल्ली जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार अजय कुमार, उनके बेटे पीयूष और साले राजकुमार की मृत्यु हो गई, जबकि शैलेश देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं।