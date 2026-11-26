जागरण संवाददाता, सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोहरा गांव में गुरुवार की दोपहर टायर फटने से अनियंत्रित हुआ ट्रेलर डिवाइडर पर कर बाइक सवार को रौंदते हुए सामने से आ रहे दूसरे ट्रेलर से टकरा गया। इससे दोनों ट्रेलर में आग लग गई। दोनों वाहनों के एक चालक और एक खलासी जिंदा जल गए। घटना में दो लोगों की मौत हो गई।

एक गंभीर रूप से घायल है, पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देशन में पुलिस ने वाहनों को किनारे कर यातायात बहाल कर दिया है। शवों की पहचान नहीं हो सकी है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। दोपहर बाद करीब 12:30 बजे एक ट्रेलर चोपन की ओर से वाराणसी की तरफ जा रहा था।

लोहरा गांव में विद्युत सब स्टेशन के पास पहुंचने पर ट्रेलर का पीछे का टायर ब्लास्ट कर गया। इससे अनियंत्रित ट्रेलर डिवाइडर को पार करते हुए सुकृत की ओर से आ रहे बाइक सवार को रौंद दिया। इसके बाद सामने से आ रहे दूसरे ट्रेलर से टकरा गयाम इस घटना में दोनों ट्रेलर पलट गए और उनमें आग लग गई।

इससे वहां अफरातफरी मच गई। दोनों वाहनों के चालक उसी में फंस गए। आसपास के लोगों ने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस और फ़ायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड व पुलिस की टीम ने रेस्क्यू कर दोनों ट्रेलर में जिंदा जल गएम उनके चालक व खलासी को बाहर निकाल दोनों की पहचान करने की कोशिश की गई लेकिन शाम तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी है।