जागरण संवाददाता, अलीगढ़। घर से स्कूल पढ़ाने निकले कंप्यूटर शिक्षक की रास्ते में सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। शुक्रवार सुबह करीब नौ बजे कमालपुर हाईवे पर अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर उन्हें न्यू आराध्या अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे की खबर से स्कूल स्टाफ और स्वजनों में कोहराम मच गया।

मृतक की पहचान सिंधौली धनीपुर निवासी किरणवीर सिंह के रूप में हुई है। वह आगरा रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में कंप्यूटर शिक्षक थे। शुक्रवार सुबह वह रोज की तरह स्कूल जाने के लिए घर से निकले थे। कमालपुर हाईवे पर पहुंचते ही अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे की सूचना डायल 112 के माध्यम से मिली।