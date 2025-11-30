खुद को सिपाही बताकर किया निकाह, लाल-नीली बत्ती लगी गाड़ी दिखा ससुराल वालों पर झाड़ रहा था रौब, तभी...

जागरण संवाददाता, संभल। खुद को सिपाही बताकर एक युवक ने संभल की ही युवती से निकाह कर लिया। जालसाज सायरन और लाल-नीली बत्ती लगी गाड़ी दिखाकर बीवी के मायके वालों पर रौब भी झाड़ता था। शनिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए एक शख्स से 30 हजार रुपये ठगने की फिराक में था। हालांकि शक होने पर दबोचा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीओ कुलदीप कुमार ने बताया कि आरोपित को गिरफ्तार करने के साथ सायरन और नीली-लाल बत्ती लगी कार सीज कर दी। संभल निवासी सलमान उर्फ मुबारक अली ने करीब तीन महीने पहले खुद को सिपाही बताकर एक युवती से निकाह किया था। इसके बाद से सलमान गांव आता-जाता था। उसकी पुलिस यूनिफार्म, कार पर लगी नीली-लाल बत्ती और सायरन देखकर ग्रामीण शक नहीं करते थे।

वह अपनी कार में पुलिस कैप और फर्जी पुलिस का पहचान पत्र की धौंस दिखाकर लोगों में भय बनाकर रखता था। शुक्रवार रात आरोपित ने गांव के ही भोलू से 30 हजार रुपये मांगे। न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। शक होने पर भोलू ने ग्रामीणों की मदद से सलमान को पकड़ लिया। पुलिस ने पूछताछ की तो सलमान ने हकीकत बयां की।