Sambhal News: डी-फार्मा के नाम पर लाखों की ठगी, मारपीट का आरोप; केस दर्ज

    Updated: Sun, 14 Dec 2025 09:58 AM (IST)

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, चंदौसी। डी-फार्मा कराने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी, धमकी, मारपीट और लूट के गंभीर मामले में चंदौसी कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एफआईआर दर्ज की है। पीड़ित सुनील विश्वकर्मा की शिकायत पर डॉ. हृदेशपाल और तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा कायम किया गया है।

    डी-फार्मा के नाम पर नौ लाख की ठगी, मारपीट-लूट का आरोप


    प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, सुनील विश्वकर्मा चंदौसी में जनसेवा केंद्र का संचालन करते हैं। वर्ष 2022 में उनकी पहचान डॉ. हृदेशपाल से हुई, जिन्होंने बरेली में अस्पताल चलाने और मेडिकल व फार्मेसी से जुड़े कोर्स कराने का दावा किया। भरोसा दिलाकर उन्होंने तीन छात्रों का डी-फार्मा डिप्लोमा मात्र 2.50 लाख रुपये में पूरा कराने की बात कही।

    रुपये कराए ट्रांसफर, आज तक नहीं दी अंकतालिका

    आरोप है कि इसके बाद सुनील विश्वकर्मा ने अलग-अलग तिथियों में अपने बैंक खातों से डॉ. हृदेशपाल के खाते में कुल 9.03 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। शिकायत में बताया गया है कि छात्रों ने दोनों वर्षों की परीक्षाएं दीं और प्रथम वर्ष का परिणाम भी ऑनलाइन दिखाई दिया, लेकिन द्वितीय वर्ष का परिणाम और अंकतालिका आज तक नहीं दी गई। इसके उलट आरोपित द्वारा दो-दो लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की जाने लगी और मना करने पर धमकी दी गई। पीड़ित का आरोप है कि दबाव में आकर उसने 1.53 लाख रुपये और दिए, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ।

    ये भी लगाए आरोप


    यह भी आरोप लगाया गया है कि 25 अगस्त 2025 को डॉ. हृदेशपाल ने पीड़ित को चंदौसी बुलाया और तीन साथियों के साथ कार में बैठाकर आईटीआई कॉलेज के पीछे सुनसान रोड पर ले गए, जहां मारपीट कर 7,000 रुपये नकद और सोने की चेन लूट ली गई। शोर मचाने पर राहगीरों के पहुंचने से आरोपी फरार हो गए। पीड़ित का कहना है कि उसने पहले थाने और फिर पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

    न्यायालय के आदेश पर चंदौसी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपों की गंभीरता से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।