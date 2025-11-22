Language
    16 माह में पैसे दोगुना करने के नाम पर लगाया 2.46 करोड़ का चूना, पूर्व प्रधान सहित 5 पर FIR

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Sat, 22 Nov 2025 03:25 AM (IST)

    संभल में चिटफंड कंपनी के जरिए 16 माह में रकम दोगुनी करने का लालच देकर 2.46 करोड़ रुपये की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने गिरोह के सरगना पूर्व प्रधान मोहम्मद आसिफ समेत पांच लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। अमरोहा निवासी मोहम्मद कलीम ने शिकायत में बताया कि आसिफ का प्रदेश में ठगों और जालसाजों का गिरोह है।    

    जागरण संवाददाता, संभल। चिटफंड कंपनी के जरिये 16 माह में रकम दोगुणी करने के नाम पर संभल में 2.46 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना पूर्व प्रधान सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अमरोहा निवासी मोहम्मद कलीम ने सीओ कुलदीप कुमार को दिए शिकायती पत्र में बताया कि पूर्व प्रधान मोहम्मद आसिफ का प्रदेश में ठगों और जालसाजों का गिरोह है।

    आसिफ के साथ गैंग में जिले के ही अफजाल बेग, इस्तेकार, अमरोहा से कय्यूम और ग्रेटर नोएडा के अजीत कुमार भी शामिल हैं। इस गिरोह ने एमएस गोल्ड माइंस वर्ल्ड नाम की फर्जी कंपनी बनाकर तीन साल पहले लोगों को रकम दोगुणी करने का लालच दिया। गिरोह ने अमरोहा के ही कलीम, फिरदौस, आसिफ अली, अफरोज जहां, अबरेज खान समेत कई लोगों को जाल में फंसाकर उनके व रिश्तेदारों से लाखों रुपये अपने खातों में डलवा लिए।

    2.46 करोड़ ठगे

    ठगी गई कुल रकम लगभग 2.46 करोड़ रुपये रही। निवेश करने वाले लोगों ने तय समय बाद रुपये मांगे तो महीनों तक टालमटोल किया। 12 अक्टूबर को मोहम्मद आसिफ ने घर भुगतान देने के नाम पर बुलाया, यहां पहले से ही आठ-10 हथियारबंद लोग मौजूद थे। विरोध करने पर सभी के साथ गाली-गलौज और मारपीट की।

    अफरोज जहां और फिरदौस को कमरे में खींचकर अभद्रता की कोशिश की। रुपये लौटाने से इन्कार करते हुए शिकायत पर जान से मारने की धमकी दी। नखासा थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव मलिक ने मोहम्मद आसिफ, अफजाल बेग, अजीत कुमार, इस्तेकार और कय्यूम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है।