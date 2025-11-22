16 माह में पैसे दोगुना करने के नाम पर लगाया 2.46 करोड़ का चूना, पूर्व प्रधान सहित 5 पर FIR

जागरण संवाददाता, संभल। चिटफंड कंपनी के जरिये 16 माह में रकम दोगुणी करने के नाम पर संभल में 2.46 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने गिरोह के सरगना पूर्व प्रधान सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अमरोहा निवासी मोहम्मद कलीम ने सीओ कुलदीप कुमार को दिए शिकायती पत्र में बताया कि पूर्व प्रधान मोहम्मद आसिफ का प्रदेश में ठगों और जालसाजों का गिरोह है।

आसिफ के साथ गैंग में जिले के ही अफजाल बेग, इस्तेकार, अमरोहा से कय्यूम और ग्रेटर नोएडा के अजीत कुमार भी शामिल हैं। इस गिरोह ने एमएस गोल्ड माइंस वर्ल्ड नाम की फर्जी कंपनी बनाकर तीन साल पहले लोगों को रकम दोगुणी करने का लालच दिया। गिरोह ने अमरोहा के ही कलीम, फिरदौस, आसिफ अली, अफरोज जहां, अबरेज खान समेत कई लोगों को जाल में फंसाकर उनके व रिश्तेदारों से लाखों रुपये अपने खातों में डलवा लिए।

2.46 करोड़ ठगे ठगी गई कुल रकम लगभग 2.46 करोड़ रुपये रही। निवेश करने वाले लोगों ने तय समय बाद रुपये मांगे तो महीनों तक टालमटोल किया। 12 अक्टूबर को मोहम्मद आसिफ ने घर भुगतान देने के नाम पर बुलाया, यहां पहले से ही आठ-10 हथियारबंद लोग मौजूद थे। विरोध करने पर सभी के साथ गाली-गलौज और मारपीट की।