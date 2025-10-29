किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चारों आरोपित गिरफ्तार, भेजे गए जेल

संवाद सूत्र, ऐंचोड़ा कंबोह। थाना क्षेत्र में खेत पर मां के पास जा रही किशोर के साथ दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले में संलिप्त पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

मालूम हो कि मंगलवार को एक गांव निवासी किशोरी अपनी मां से मिलने खेत पर जा रही थी। इसी दौरान गांव के चार युवक रास्ते में मिले और किशोरी को दूसरे रास्ते पर भेज दिया। इसके बाद वह भी उसके पीछा करने लगे। मौका लगते ही दो युवकों ने किशोरी को पकड़ लिया और कहने लगे कि तेरी मां इधर खेत की तरफ गई है। वह बताए हुए रास्ते पर जाने लगी तभी कुछ देर बाद चारों युवकों ने गन्ने के खेत में खींचकर ले गए।