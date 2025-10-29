किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले चारों आरोपित गिरफ्तार, भेजे गए जेल
पुलिस ने एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की शिकायत पर तत्परता दिखाते हुए यह कार्रवाई की गई। गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, ऐंचोड़ा कंबोह। थाना क्षेत्र में खेत पर मां के पास जा रही किशोर के साथ दो युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। मामले में संलिप्त पुलिस ने चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है।
मालूम हो कि मंगलवार को एक गांव निवासी किशोरी अपनी मां से मिलने खेत पर जा रही थी। इसी दौरान गांव के चार युवक रास्ते में मिले और किशोरी को दूसरे रास्ते पर भेज दिया। इसके बाद वह भी उसके पीछा करने लगे। मौका लगते ही दो युवकों ने किशोरी को पकड़ लिया और कहने लगे कि तेरी मां इधर खेत की तरफ गई है। वह बताए हुए रास्ते पर जाने लगी तभी कुछ देर बाद चारों युवकों ने गन्ने के खेत में खींचकर ले गए।
साथ ही दोनों युवकों ने किशोरी के साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जबकि दो युवक खेत के बाहर रखवाली के लिए खड़े रहे। जब किशोरी ने शोर मचाया तो युवकों ने जान से मारने की धमकी दी।
किशोरी किसी तरह युवकों के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और पिता को सारी आपबीती बताई। पिता बेटी को लेकर थाने पहुंचा और पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित आकाश, त्रिलोशी, हिमांशु और मोंटी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उन्हें पीएलएमएस पब्लिक स्कूल सिरौली चौराहा के पास से गिरफ्तार कर लिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।