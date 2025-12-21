संभल में अवैध खनन का भंडाफोड़: पूर्व मंत्री की शिकायत पर कार्रवाई, 25.40 लाख का जुर्माना

जागरण संवाददाता, संभल। जिले में कई स्थान ऐसे हैं, जहां पर अवैध खनन का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। इसकी एक बानगी भी सामने आई है। यह मामला किसी साधारण व्यक्ति की शिकायत पर नहीं बल्कि भाजपा में शामिल पूर्व मंत्री अजीत उर्फ राजू यादव के द्वारा खोला गया है। उन्होंने अपने लेडरपैड पर जिलाधिकारी के साथ मंडरायुक्त और मुख्यमंत्री दफ्तर में आंकड़े और नाम के साथ शिकायत करते हुए अवैध खनन के राज को खोला है। मामले की जांच हुई तो सच भी सामने आ गया। फिर खनन विभाग की तरफ से धंधेबाजों पर 25 लाख 40 हजार से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।

गुन्नौर तहसील के गांव होतमगढ़ी में पहुंचे एसडीएम

12 दिसंबर को गुन्नौर के रहने वाले पूर्व विधायक एवं पूर्व मंत्री अजीत कुमार उर्फ राजू यादव द्वारा पत्र लिखकर अवगत कराया गया था कि गुन्नौर अंतर्गत ग्राम होतमगढ़ी खाम में संचालित खनन अनुज्ञा की आड़ में कम घनमीटर की रसीद देकर उसका तीन गुना बालू ओवरलोड करके अवैध खनन किया जा रहा है और रात के समय बिना रसीद के ही वाहनों के द्वारा अवैध खनन करके भंडारण भी किया जा रहा है।

प्रभारी खनन अधिकारी, तहसीलदार और खनन इंस्पेक्टर ने पकड़ा खेल



इस प्रकरण में 18 दिसंबर को संबंधित अनुज्ञा की जांच प्रभारी अधिकारी (खनन), उपजिलाधिकारी अवधेश कुमार वर्मा, तहसीलदार रविंद्र विक्रम एवं जिला खनन अधिकारी शिवम कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से की गई। जांच में पाया गया कि अनुज्ञाधारक द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर दो पिट्स का निर्माण कर कुल 6513 घन मीटर खनन/परिवहन कार्य किया गया है जो, उत्तर प्रदेश खनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3.58.72 तथा खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1967 की धारा 4 व 21 का उल्लंघन है।

डीएम मंडलायुक्त और सीएम कार्यालय में भी की गई अवैध खनन की शिकायत अपने स्वीकृत पट्टा क्षेत्र से बाहर 6513 घन मीटर बालू का अवैध खनन/परिवहन किए जाने से कुल 25,40,070 (पच्चीस लाख चालीस हजार सत्तर रूपये) राजस्व की क्षति परिलक्षित होने की दशा में जिलाधिकारी द्वारा जुर्माना लगाया गया है। जिला खनन अधिकारी शिवम कुमार ने बताया कि शासन की प्राथमिकता पूरे प्रदेश में अवैध खनन व परिवहन न होने देना है। जिलाधिकारी द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देश के क्रम में क्षेत्र में किसी भी प्रकार का अवैध खनन व परिवहन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस प्रकरण में 25 लाख 40 हजार से अधिक का जुर्माना लगाया गया है।