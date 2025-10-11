Language
    हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, बेटे अनौश और सहयोगी सैफुल को पेश होने का नोटिस, अब तक 30 मुकदमे दर्ज

    By Shiv Narayan Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 03:11 AM (IST)

    एफएलसी कंपनी के धोखाधड़ी मामले में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और उनके बेटे अनौश हबीब को पुलिस ने 12 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है। पुलिस न्यायालय से तलाशी वारंट लेने की तैयारी कर रही है। इस मामले में अब तक 30 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 45 पीड़ितों ने शिकायतें दर्ज कराई हैं। पीड़ितों का आरोप है कि कंपनी ने निवेश पर 70% लाभ का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ।

    जागरण संवाददाता, संभल। एफएलसी कंपनी ठगी प्रकरण में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उनके बेटे अनौश हबीब और सहयोगी सैफुल को 12 अक्टूबर को संभल पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए बुलाया गया है। ताकि वे अपने खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत कर सकें।

    पुलिस ने इस बीच न्यायालय से सर्च वारंट लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिसके बाद आरोपितों के घरों और कंपनी के कार्यालयों की तलाशी ली जाएगी। इसके लिए विवेचक पवित्र परमार ने तीन पूर्व जावेद हबीब और अन्य को नोटिस तामील कराया है।

    पुलिस के अनुसार इस तलाशी में ठगी से संबंधित लेन-देन, बैंक रिकार्ड, निवेश से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए जा सकते हैं। यदि 12 अक्टूबर को तीनों आरोपित जांच में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठगी करने के इस मामले में अब तक 30 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 45 पीड़ितों ने अपनी शिकायतें पुलिस को सौंपी हैं।

    शुक्रवार को भी दो नए पीड़ित असमोली क्षेत्र के गांव मिलक गोंजनी निवासी मोहम्मद दाऊद और राजस्थान के जनपद बारां की बारां कालोनी कुंज बिहार निवासी डा. विजेंद्र कुमार ने शिकायत दर्ज कराई। मोहम्मद दाऊद ने बताया कि उनसे 1.70 लाख रुपये, जबकि डा. विजेंद्र ने 1.90 लाख रुपये निवेश के नाम पर गंवाए।

    डा. विजेंद्र ने बताया कि अक्टूबर 2023 में जब वह संभल के सिटी हास्पिटल में चिकित्सक के रूप में कार्यरत थे, तब एफएलसी कंपनी द्वारा राजमहल रिसोर्ट, संभल में एक सेमिनार आयोजित किया गया था। उसमें जावेद हबीब, उनका बेटा अनौश हबीब और सहयोगी सैफुल ने मंच से दावा किया था कि एफएलसी कंपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत है और निवेशकों को 70 प्रतिशत तक लाभ मिलेगा। लेकिन निवेश के बाद न तो रकम वापस की गई और न ही वादा पूरा हुआ।

    शिकायतकर्ताओं ने बताया कि जब उन्होंने पैसे की मांग की तो कंपनी से जुड़े लोगों ने उन्हें धमकाने और टालमटोल करने का प्रयास किया।

    पुलिस ने एफएलसी कंपनी से जुड़े सभी मुकदमों को गंभीरता से लेते हुए आरोपितों को नोटिस दिया है कि वे 12 अक्टूबर को विवेचक के समक्ष पेश होकर अपनी बात और साक्ष्य रखें। जिसमें जावेद हबीब और उसका बेटा आरोपित है। इसकी विवेचना में लगातार साक्ष्य एकत्रित कर कार्रवाई जारी है।

    -कृष्ण कुमार बिश्नोई, एसपी, संभल।