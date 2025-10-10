हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और बेटे अनौश पर तीन और मुकदमे दर्ज, मामलों की संख्या 28 पहुंची, सामने आए 43 पीड़ित

जागरण संवाददाता, संभल। एफएलसी कंपनी के नाम पर बड़े पैमाने पर लोगों से ठगी करने वालों के विरुद्ध गुरुवार को तीन और पीड़ितों ने सामने आकर रायसत्ती पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। जिससे अब मामलों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है और अब तक 43 लोगों के द्वारा शिकायत की गई है, जिससे जावेद हबीब और उसके बेटे के साथ-साथ उनके सहयोग सहयोगी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

असमोली थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर गहरा उर्फ महमूदनगर के शाने आलम, हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन की युशरा और हयातनगर के गांव जोगीपुर के मोहम्मद मुस्कुरान ने बताया कि 20 अप्रैल 2024 को राजमहल रिसोर्ट, संभल में एफएलसी कंपनी के नाम पर एक मीटिंग आयोजित की गई थी।

मीटिंग में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उसका बेटा अनौश हबीब और उनके सहयोगी द्वारा 70 प्रतिशत तक मुनाफे का झांसा देकर कंपनी की काइन में मोटी रकम निवेश कराई गई। सानिया आलम ने 4.05 लाख रुपये, युशरा ने 1.35 लाख रुपये और मोहम्मद मुस्कुरान ने 45 हजार रुपये का निवेश किया और बताया कि नुकसान होने की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी खुद उठाने का भरोसा दिलाया गया, लेकिन निवेश के बाद न तो रकम वापस की गई और न ही कोई लाभ मिला।