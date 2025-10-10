हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब और बेटे अनौश पर तीन और मुकदमे दर्ज, मामलों की संख्या 28 पहुंची, सामने आए 43 पीड़ित
एफएलसी कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में 43 पीड़ितों के सामने आने के बाद 28 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जावेद हबीब और उनके सहयोगियों पर 70% मुनाफे का लालच देकर निवेश कराने का आरोप है। निवेशकों को रकम वापस न करने और धमकी देने की शिकायतें मिली हैं। पुलिस वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, संभल। एफएलसी कंपनी के नाम पर बड़े पैमाने पर लोगों से ठगी करने वालों के विरुद्ध गुरुवार को तीन और पीड़ितों ने सामने आकर रायसत्ती पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। जिससे अब मामलों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है और अब तक 43 लोगों के द्वारा शिकायत की गई है, जिससे जावेद हबीब और उसके बेटे के साथ-साथ उनके सहयोग सहयोगी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं।
असमोली थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर गहरा उर्फ महमूदनगर के शाने आलम, हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन की युशरा और हयातनगर के गांव जोगीपुर के मोहम्मद मुस्कुरान ने बताया कि 20 अप्रैल 2024 को राजमहल रिसोर्ट, संभल में एफएलसी कंपनी के नाम पर एक मीटिंग आयोजित की गई थी।
मीटिंग में मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब, उसका बेटा अनौश हबीब और उनके सहयोगी द्वारा 70 प्रतिशत तक मुनाफे का झांसा देकर कंपनी की काइन में मोटी रकम निवेश कराई गई।
सानिया आलम ने 4.05 लाख रुपये, युशरा ने 1.35 लाख रुपये और मोहम्मद मुस्कुरान ने 45 हजार रुपये का निवेश किया और बताया कि नुकसान होने की स्थिति में पूरी जिम्मेदारी खुद उठाने का भरोसा दिलाया गया, लेकिन निवेश के बाद न तो रकम वापस की गई और न ही कोई लाभ मिला।
उलटे जब निवेशक पैसे की मांग करने लगे, तो उन्हें धमकियां दी जाने लगीं। अब तक दर्ज मुकदमों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है और कुल 43 से अधिक पीड़ितों की शिकायतें पुलिस तक पहुंच चुकी हैं।
थाना प्रभारी बोबिद्र शर्मा ने बताया कि एफएलसी कंपनी से जुड़ी ठगी के मामलों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 28 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 43 से अधिक पीड़ित सामने आ चुके हैं। पुलिस टीम आरोपितों के वित्तीय लेन-देन, बैंकिंग रिकार्ड और अन्य सहयोगियों की भूमिका की गहराई से जांच कर रही है।
