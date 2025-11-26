फिल्म 'कल्कि संभल ग्रामस्य' के निर्माता अमित जानी से मांगी 5 करोड़ की रंगदारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर आरोप

जागरण संवाददाता, संभल : 'कल्कि संभल ग्रामस्य' फ़िल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर अमित जानी को एक बार फिर धमकी मिली है। इस बार खालिस्तानी समर्थक ने पांच करोड़ के रंगदारी मांगी है। न देने पर जान से मारने की धमकी और सुरक्षा में रहने वाले जवानों को भी करने की बात कही है। मामले की तहरीर प्रोड्यूसर की तरफ से दिल्ली के मालवीय नगर थाने में दी गई है।

धमकी देने वाले ने खुद को बताया खालिस्तानी, दिल्ली के मालवीय नगर थाने में दी गई तहरीर नोएडा के सेक्टर-35 के रहने वाले प्रोड्यूसर अमित जानी संभल को लेकर फ़िल्म बना रहे हैं। इसके साथ वह सलमान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच चल रही दुश्मनी को लेकर भी फिल्म तैयार कर रहे हैं। हाल ही में उनकी उदयपुर फाइल्स नामक एक फिल्म भी रिलीज हुई है। तभी से वह इस्लामी कट्टरवादियों के निशाने पर हैं। आरोप है कि वह मंगलवार की शाम को छतरपुर से अपने घर जा रहे थे इसी बीच रास्ते में वाट्सएप पर उन्हें एक खालिस्तानी समर्थक ने धमकी भरा वॉइस मैसेज भेज दिया। जिसमें उसने पांच करोड़ के रंगदारी मांगते हुए न देने पर जान से मारने की धमकी दी।