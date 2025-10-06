चोरी में नाकाम चोरों ने सभासद के घर लगाई आग, दरवाजा तोड़कर बचाई चार लोगों की जान; सामान जलकर राख

संभल के मोहल्ला कोटपूर्वी में सभासद गगन वार्ष्णेय के घर में आग लगने से वे उनकी पत्नी और दो बच्चे झुलस गए। आग लगने का कारण अज्ञात है लेकिन चोरी का प्रयास असफल होने की आशंका जताई जा रही है। लोगों ने दरवाजा तोड़कर उन्हें बचाया और अस्पताल पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आग से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया।

संवाद सहयोगी, जागरण, संभल। कोतवाली क्षेत्र के मुहल्ला कोटपूर्वी में नगर पालिका सभासद गगन वार्ष्णेय के मकान में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा कमरा धुंए और लपटों से भर गया। अंदर सो रहे सभासद, उनकी पत्नी और दो बच्चे किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर निकले। आग की चपेट में आकर चारों झुलस गए। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सभासद के घर में लगी आग, चार झुलसे मोहल्ला कोटपूर्वी में रहने वाले नगर पालिका सभासद गगन वार्ष्णेय अपने परिवार के साथ घर में सोए हुए थे। इसी दौरान अचानक घर के एक कमरे में आग लग गई। धुआं और लपटें देखकर स्वजन में खलबली मच गई। आग इतनी तेजी से फैली कि सभासद को स्वजन को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। उन्होंने किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की, जिसमें सभी चारों सदस्य झुलस गए।

लोगों ने दरवाजा तोड़कर बचाई जान, पुलिस जांच में जुटी आसपास के जब धुंए की लपटें देखीं तो मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया और पुलिस को सूचना दी। सूचना पर कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग से घर में रखा सामान जलकर राख हो गया। घटना के पीछे चोरी का प्रयास असफल होने की आशंका जताई जा रही है।