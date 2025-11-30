Language
    बहजोई हत्याकांड: पत्नी की हत्या का आरोपित पति गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया मामला

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 10:54 AM (IST)

    बहजोई थाना क्षेत्र के गांव भवन में विपिन कुमार ने पत्नी नेमवती की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने नेमवती के भाई अमरीश की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी विपिन को गिरफ्तार कर लिया है। घटना शनिवार शाम को हुई, जब कहासुनी के बाद विपिन ने लकड़ी के तख्ते से नेमवती के सिर पर वार किया, जिससे उसकी मौत हो गई।

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। बहजोई थाना क्षेत्र के गांव भवन में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या के मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला के भाई की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है।

    कहासुनी के बाद मार दिया था लकड़ी का तख्त


    विदित रहे कि शनिवार को शाम को बहजोई थाना क्षेत्र के गांव भवन में विपिन कुमार ने कहासुनी के बाद लकड़ी के तख्ते से सिर में वार कर पत्नी नेमवती को बेहोश कर दिया था और घटना के बाद भाग गया था। स्कूल से लौटे बेटों शनि और विक्रम ने मां को बेसुध देखा और सूचना पर स्वजन उसे चिकित्सक के पास ले गए थे जहां उसे मृत घोषित किया गया था।

    पुलिस ने गिरफ्तार किया आरोपित

    पुलिस ने देर रात ही महिला के भाई अमरीश की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज को और आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक संत कुमार ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।