बहजोई हत्याकांड: पत्नी की हत्या का आरोपित पति गिरफ्तार, पुलिस ने दर्ज किया मामला

संवाद सहयोगी, जागरण, बहजोई। बहजोई थाना क्षेत्र के गांव भवन में पत्नी की पीट-पीटकर हत्या के मामले में आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला के भाई की तहरीर पर हत्या की रिपोर्ट दर्ज की है।

कहासुनी के बाद मार दिया था लकड़ी का तख्त



विदित रहे कि शनिवार को शाम को बहजोई थाना क्षेत्र के गांव भवन में विपिन कुमार ने कहासुनी के बाद लकड़ी के तख्ते से सिर में वार कर पत्नी नेमवती को बेहोश कर दिया था और घटना के बाद भाग गया था। स्कूल से लौटे बेटों शनि और विक्रम ने मां को बेसुध देखा और सूचना पर स्वजन उसे चिकित्सक के पास ले गए थे जहां उसे मृत घोषित किया गया था।