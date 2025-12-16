साले को फंसाने की नीयत से डायल 112 पर दे दी पत्नी की हत्या की झूठी सूचना, पुलिस ने कोतवाली में बैठाया
उत्तर प्रदेश के सम्भल में एक व्यक्ति ने अपने साले को फंसाने के लिए डायल 112 पर पत्नी की हत्या की झूठी सूचना दी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोप ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, संभल। चंदौसी में डायल 112 पर एक सनसनीखेज काल ने पुलिस महकमे में कुछ देर के लिए हड़कंप मचा दिया। गोशाला रोड निवासी शशांक भटनागर ने फोन कर साले द्वारा पत्नी की हत्या की सूचना दी और इसके बाद खुद मोबाइल फोन बंद कर बैठ गया।
सूचना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल लोकेशन ट्रैक की और मौके पर पहुंची। इसी दौरान कोतवाली पुलिस भी वहां पहुंच गई। घटना सुबह लगभग 11 बजे के आसपास की है। मौके पर पहुंचकर जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला पूरी तरह उलट निकला। कथित हत्या की सूचना झूठी पाई गई।
पूछताछ में सामने आया कि शशांक ने अपने साले आशीष सक्सेना को फंसाने की नीयत से डायल 112 पर यह काल की थी। पुलिस को यह भी पता चला कि शशांक की पत्नी प्रीति सक्सेना पूरी तरह सुरक्षित हैं और इस समय अपने मायके में रह रही हैं।
पुलिस के अनुसार, सूचना देने के समय शशांक अत्यधिक नशे की हालत में था। हालात को देखते हुए पुलिस उसे अपने साथ कोतवाली ले आई, जहां उससे पूछताछ की गई।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आपात सेवा नंबर पर इस तरह की झूठी और भ्रामक सूचनाएं देना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। आरोपित के होश में आने के बाद आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।