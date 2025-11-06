Language
    By Sorav Kumar Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 10:58 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, संभल। एक युवक ने नकली वर्दी पहलकर शहर में रौब दिखाना शुरू कर दिया। कबाड़ का कारोबार करने वाले व्यक्ति के पास पहुंचा और नकली पिस्टल दिखाते हुए धमकाने लगा। फिर पांच हजार रुपये मांगे। कारोबारी ने पांच हजार की जगह 500 रुपये दिए तो युवक ने उन्हें ही रख लिए और फिर बोला कि आगे से पांच हजार रुपये चाहिए, नहीं मिले तो एनकाउंटर कर दूंगा। आरोपित की हरकतों पर शक होने पर उसे घेर लिया और फिर पुलिस को सौंप दिया। पुलिस की जांच में आरोपित फर्जी सिपाही निकला। उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

    मुहल्ला चौधरी सराय निवासी गय्यूर अहमद कबाड़ का कारोबार करते हैं। गुरुवार को उनके गोदाम पर एक व्यक्ति पहुंचा। जिसने पुलिस की खाकी वर्दी पहन रखी थी और बैच के साथ-साथ नेम प्लेट पर विशनु बाबू तथा नाम के ऊपर नंबर 192501248 लिखा हुआ था।

    उत्तर प्रदेश पुलिस का लोगो के साथ कमर पर डोरी से पिस्टल लगाए हुए था। उसने खुद को सिपाही बताते हुए कहा कि तुम लोग कबाड़े का काम करते हो और पुलिस से परमीशन नहीं लोगे, तुम लोगों को जेल भेज दूंगा। फिर आरोपित पिस्टल दिखाते हुए बोले कि तुम लोगों को उलटे सीधे केस में फंसा कर गोली मारकर एनकाउंटर कर दूंगा। अगर, तुम लोगों को अपनी जान की खैरियत चाहिए तो मुझे पांच हजार रुपये देने पड़ेंगे।

    सिपाही की धमक से कारोबारी घबरा गया और उनसे काफी मिन्नतें कीं। फिर कारोबारी ने आरोपित को 500 रुपये दिए तो रख लिए और बाद में कहा कि इस बार छोड़ रहा हूं आइंदा से पूरे पैसे देने होंगे। इसी बीच आरोपित सिपाही की गतिविधियों के साथ-साथ नकली पिस्टल होने के शक में भीड़ जुटी और लोगों ने उसे घेर लिया। इस बीच उसने भागने का प्रयास किया तो पकड़ लिया। फिर चौधरी सराय पुलिस चौकी पर सौंप दिया।

    पुलिस पूछताछ में पता चला कि आरोपित विष्णु पुत्र चंद्रपाल यादव निवासी पुसावली थाना जनावई का रहना वाला है और लगभग एक महीने पहले ही बहजोई में नकली वर्दी तैयार करवाकर पुलिस का रौब दिखाता घूम रहा था।

     


    फर्जी सिपाही बनकर रौब दिखाने वाले आरोपित युवक को पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। आरोपित का चालान किया गया है। पता चला है कि आरोपित ने लगभग एक महीने पहले ही वर्दी तैयार कराई थी। उसकी कुंडली खंगाली जा रही है।- आलोक भाटी, सहायक पुलिस अधीक्षक, संभल।