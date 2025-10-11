यूपी में टेंपो में रखे थे तीन ड्रम, रुकने का इशारा किया तो चालक के फूले हाथ-पांव; टीम ने अंदर झांककर देखा तो उड़े होश
चंदौसी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बदायूं से आ रहे एक टेंपो से एक क्विंटल नकली पनीर बरामद किया। चालक को गिरफ्तार कर पनीर को नष्ट कर दिया गया और नमूना जांच के लिए भेजा गया। दिवाली के त्योहार को देखते हुए विभाग मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। अधिकारी ने बताया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
संवाद सहयोगी, चंदौसी। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। उन्हें सूचना मिली थी कि बदायूं से नकली पनीर लाकर शहर में बेचा जा रहा है। सूचना पर टीम ने मंडी के पास घेराबंदी की और पनीर से लदे टेंपो को पकड़ लिया। टेंपो से एक क्विंटल नकली पनीर मिला है। कार्रवाई के दौरान टीम को देखकर चालक टेंपो लेकर भागने लगा, लेकिन पीछा करते हुए टीम ने उसे गुमथल रोड पर पकड़ लिया। बाद में पनीर को गड्ढे में डालकर नष्ट कर दिया और सेंपल जांच के लिए लखनऊ भेज दिए हैैं।
दिवाली त्योहार पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ शुरू हो गया है। ऐसे धंधेबाजों पर कार्रवाई के लिए अब सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है और जिले में लगातार अभियान चलाकर चेकिंग करनी शुरु कर दी है। शनिवार को चंदौसी में बदायूं से नकली पनीर की जानकारी पर शनिवार को मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह टीम के मंडी फाटक के पास पहुंच गए।
इसी दौरान मंडी की ओर से एक टेंपो आता दिखाई दिया, जिसमें तीन छोटे ड्रम रखे थे, संदिग्ध होने पर टीम ने उसको रुकने का इशारा किया तो टेंपो चालक रुकने की जगह टेंपो लेकर भागने लगा, लेकिन पीछा करते हुए टीम ने उसे गुमथल रोड पर पकड़ लिया। टीम ने टेंपो में रखे तीनों ड्रम को चैक किया तो उनमें पनीर भरा हुआ था।
पनीर को चैक किया तो वह नकली निकला। टीम ने जब पूछताछ की तो टेंपो चालक ने अपना नाम शाहरुख निवासी जिला बदायूं के आंवला रोड स्थित हुसैनपुर बताया। उसने बताया कि यह पनीर उसके पड़ोसी गांव दुगरई निवासी असिफ मियां का है, जो चंदौसी में रेलवे फाटक के पास स्थित दुकान पर देने आया था। उसके बाद टीम ने बुलडोजर से बदायूं रोड पर गड्ढा खोदकर पनीर को उसमें डालकर नष्ट कर दिया गया।
मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिल रही थी कि नकली पनीर का कारोबार शहर में सक्रिय है। इस पर निगरानी बढ़ाई गई थी और शनिवार की कार्रवाई उसी अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ड्रम में एक क्विंटल 30 किलो पनीर था। मौके से एक किलो पनीर का सैंपल लेकर जांच के लिए लखनऊ भेज दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। इस दौरान सुधीर कुमार सिंह, राजीव कुमार, राजेश कुमार, अशोक कुमार मौजूद रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।