यूपी में टेंपो में रखे थे तीन ड्रम, रुकने का इशारा किया तो चालक के फूले हाथ-पांव; टीम ने अंदर झांककर देखा तो उड़े होश

संवाद सहयोगी, चंदौसी। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह के नेतृत्व में बड़ी कार्रवाई की गई। उन्हें सूचना मिली थी कि बदायूं से नकली पनीर लाकर शहर में बेचा जा रहा है। सूचना पर टीम ने मंडी के पास घेराबंदी की और पनीर से लदे टेंपो को पकड़ लिया। टेंपो से एक क्विंटल नकली पनीर मिला है। कार्रवाई के दौरान टीम को देखकर चालक टेंपो लेकर भागने लगा, लेकिन पीछा करते हुए टीम ने उसे गुमथल रोड पर पकड़ लिया। बाद में पनीर को गड्ढे में डालकर नष्ट कर दिया और सेंपल जांच के लिए लखनऊ भेज दिए हैैं।

दिवाली त्योहार पर लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ शुरू हो गया है। ऐसे धंधेबाजों पर कार्रवाई के लिए अब सुरक्षा विभाग अलर्ट हो गया है और जिले में लगातार अभियान चलाकर चेकिंग करनी शुरु कर दी है। शनिवार को चंदौसी में बदायूं से नकली पनीर की जानकारी पर शनिवार को मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुल सिंह टीम के मंडी फाटक के पास पहुंच गए।

इसी दौरान मंडी की ओर से एक टेंपो आता दिखाई दिया, जिसमें तीन छोटे ड्रम रखे थे, संदिग्ध होने पर टीम ने उसको रुकने का इशारा किया तो टेंपो चालक रुकने की जगह टेंपो लेकर भागने लगा, लेकिन पीछा करते हुए टीम ने उसे गुमथल रोड पर पकड़ लिया। टीम ने टेंपो में रखे तीनों ड्रम को चैक किया तो उनमें पनीर भरा हुआ था।

पनीर को चैक किया तो वह नकली निकला। टीम ने जब पूछताछ की तो टेंपो चालक ने अपना नाम शाहरुख निवासी जिला बदायूं के आंवला रोड स्थित हुसैनपुर बताया। उसने बताया कि यह पनीर उसके पड़ोसी गांव दुगरई निवासी असिफ मियां का है, जो चंदौसी में रेलवे फाटक के पास स्थित दुकान पर देने आया था। उसके बाद टीम ने बुलडोजर से बदायूं रोड पर गड्ढा खोदकर पनीर को उसमें डालकर नष्ट कर दिया गया।